Taipei, 29. Mai 2017 - Auf der COMPUTEX 2017 wird ADAM elements seine neuesten iPhone- und Mac-Gadgets präsentieren. Darunter die neuen microSD-Kartenleser aus der iKlips-Serie, ein vielseitiger USB-C-Hub für MacBooks, ein Kopfhörer- und Ladeadapter für das iPhone 7 und vieles mehr.Auf der diesjährigen IT-Messe COMPUTEX in Taipei (30. Mai bis 5. Juni) wird ADAM elements erneut seine neuesten Produkte vorstellen. iPhone-Nutzer können sich auf die neuen microSD-Kartenleser iKlips Wizard und iKlips miReader 4K freuen. Damit können User ihren iPhone- oder iPad-Speicher bequem und stilvoll erweitern. Der Kopfhörer- und Ladeadapter iLinio stattet Besitzer des iPhone 7 mit einem 3,5-mm-Kopfhöreranschluss aus, der während des Aufladens des Telefons über Lightning verwendet werden kann. Und MacBook-User werden den stilvollen 6-in-1 CASA Hub A01 lieben. Er erweitert den USB-Typ-C-Port des Notebooks auf mehrere Anschlüsse, darunter HDMI, USB Typ-A, USB Typ-C und mehr für eine Vielzahl an Peripheriegeräten. Sobald eines dieser Geräte nicht eingesteckt ist, bieten die neuen Gravity G1 Magneten eine clevere Lösung in unterschiedlichen Farben, um Kabel auf dem Schreibtisch zu ordnen.Testen Sie persönlich die neuen Produkte von ADAM elements auf der COMPUTEX 2017 und erhalten Sie weitere Informationen imTaipei Nangang Exhibition Center 1FStand: Halle 1 Saal 1, J1113 (Data Storage Area)Wir freuen uns, Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen. Sollten Sie ein persönliches Gespräch mit einem ADAM elements Mitarbeiter wünschen, kontaktieren Sie uns gerne per Telefon oder E-Mail, um einen Termin zu vereinbaren.Weitere Informationen finden Sie auf www.adamelements.com



Bildinformation: 6-in-1 Hub für MacBooks: CASA Hub A01