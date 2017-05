Werbestarke Monatskalender von PRINTAS

(fair-NEWS)

Werbestarke Monatskalender: Dauerhaft sichtbar, immer präsent!Weiter klicken oder hängen bleiben? Online-Werbung hat oft nur eine extrem kurze Lebenszeit. In einigen Fällen darf sie sogar nie das Licht der Mediawelt erblicken, nämlich dann, wenn der User einen Werbeblocker verwendet. Trotzdem ist Online-Werbung generell aus dem gesamten Spektrum Werbung/Marketing/PR nicht mehr wegzudenken. Es geht hier auch nicht um Gewinner und Verlierer, sondern um eine sinnvolle Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel. Ideal: Online-Werbung wird durch reale, greifbare Werbeartikel ergänzt und verstärkt. Der <a href="www.printas.com/monatskalender">Monatskalender</a> ist mit seiner ausgeprägten Werbefläche ein Medium, das jede Werbemaßnahme wirkungsvoll unterstützt.Die Vorteile des MonatskalendersAn erster Stelle steht der tatsächliche Nutzen. Kalender werden immer gebraucht: Sie bieten einen exakten Überblick und erleichtern die Planung. Als Wandkalender sind sie stets im Blickfeld. Zugleich ist der Monatskalender unaufdringlich. Er nimmt keinen Platz auf dem Schreibtisch in Anspruch, sondern hängt an der Wand und zeigt sich mit einem anspruchsvollen Design von seiner besten Seite.Der renommierte PRINTAS Kalenderverlag produziert <a href="www.printas.com/monatskalender">Monatskalender</a> in zahlreichen Varianten. Lieferbar sind Kalender mit einem Kalendarium von drei bis sieben Monaten. Verschiedene Formate und Größen runden das Sortiment ab. Jeder Kalender lässt sich individuell gestalten. Die Werbefläche verteilt sich auf Kopf-, Zwischen- und Fußzeilen. Damit bietet der praktische Kalender reichlich Platz für Logos, Slogans und Werbebotschaften. Wer bei seinen Kunden täglich in guter Erinnerung bleiben möchte, setzt auf die vielseitigen Möglichkeiten des Mehrmonatskalenders.Werbefläche sinnvoll nutzenPRINTAS bietet Kunden die Möglichkeit, den Kalender individuell zu konfigurieren. Jedes Merkmal kann separat ausgewählt und gestaltet werden. Zwischen den abreißbaren Kalenderblättern sowie in der Kopf- und Fußzeile steht Platz für Text und Kontaktdaten zur Verfügung. In der Verbindung mit dem frei wählbaren Kalendermotiv, für das sich auch eigene Bilder und Motive eignen, entsteht ein punktgenau auf die Zielgruppe abgestimmter Monatskalender.Damit Kalender und Werbefläche möglichst vorteilhaft auftreten, stehen diverse Veredelungsvarianten zur Verfügung. Lackierungen in Matt oder Hochglanz erhöhen die Haltbarkeit. Mit speziellen Lacken, zum Beispiel Relieflacken oder Duftlacken, lassen sich besondere Effekte erzielen.Wer zeitgemäß werben möchte, verbindet den Auftritt im Netz mit einem vielseitig einsetzbaren <a href="www.printas.com/monatskalender">Monatskalender</a> aus dem Hause PRINTAS. Als Werbegeschenk für Kunden und Geschäftspartner ist der Monatskalender mit Werbefläche hervorragend geeignet.



Bildinformation: PRINTAS Kalenderverlag GmbH Hamburg