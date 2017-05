(fair-NEWS)

Der Duft der großen weiten Welt, Freiheit und Abenteuer ...Wer träumte nicht davon, seine Koffer zu packen, alles stehen und liegen zu lassen und frei zu sein? Hinaus in die große weite Welt, so heißt das Motto vieler jungen Leute.Einfach dem Alltagstrott entfliehen, etwas ganz anderes machen. Warum nicht im Tourismus in den vielen Zielgebieten Europas, aber auch andernorts auf dem Globus? Dort, wo andere Urlaub machen, gibt es entsprechend viel zu organisieren und zu planen. Urlauber wollen faulenzen, aber auch unterhalten werden und Abwechslung genießen. Das ist die Domäne der Animateure. Doch der Traum von Sommer, Sonne, Strand und Paradies entpuppt sich vielleicht schon bald als harte Arbeit.Animation im Ausland, ein Traumjob für die einen, unvorstellbar für die anderen. Damit niemand einen Reinfall erlebt hier der Ratgeber zu Jobs, Bewerbung sowie vielen Tipps und Adressen zur Ausbildung in Tourismus & Freizeit in Neuauflage.Dieses Buch nennt alle wichtigen Adressen und Vermittlungsagenturen, befaßt sich Strategien für Einsteiger, wirft einen Blick hinter die Kulissen, und nennt Ausbildungswege rund um den Tourismus. Es behandelt auch eine Reihe ganz praktischer Dinge, wie das Zusammenleben der Animateure, Aufgabengebiete, Regeln und Tabus, Kategorien von Gästen u.v.m.Das Buch beantwortet u.a. folgende Fragen:Wie geht man am besten mit Schleimern um?Wie schickt man eine Giftspinne am besten in den Himmel?Warum sollen Animateure/-innen sich nicht zu sehr verlieben?Warum zappeln alle bei der Clubtanzmelodie?Warum sind "weiß-blaue" Abende Gift für die Animation?Was bringt Ägypter zum Hopsen?Mit welchen Tönen locken ägyptische Bauarbeiter u.a. ihre Hunde?"Als Animateur Unterwegs - Bewerbung, Tipps und Adressen"Georg Beckmann. <a href="https://www.interconnections-verlag.de/content/animateur-unterwegs">interconnections Verlag</a>, ISBN 978-3-86040-234-4, 150 Seiten, 17,90 Euro.Auch überall im Buchhandel erhältlich.



Bildinformation: Animateur Unterwegs