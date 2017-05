Frankfurt trainiert über den Dächern der Stadt: Kostenfreie Outdoor-Specials des MeridianSpa Skyline Plaza

(fair-NEWS)

Frankfurt, – von Juni bis September 2017 bietet das MeridianSpa Skyline Plaza Sportbegeisterten und Freiluftliebenden besondere Outdoor-Specials. Ob Functional Bootcamp oder Yoga – bei den kostenlosen Kursen bringen erfahrene Fitness-Experten Interessierte jeweils mittwochs, freitags und samstags auf der Dachterrasse des Skyline Plaza zum Schwitzen.Mit dem Special „Functional Bootcamp“ starten die Teilnehmer ab dem 24. Juni 2017 jeden Samstag von 14.00 Uhr bis 15.15 Uhr sportlich ins Wochenende. Im Fokus der Open-Air-Trainingseinheit mit Blick auf die Dächer der Mainmetropole stehen das Kräftigen der Muskulatur sowie die Steigerung von Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordination. Beim Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht sowie durch den Einsatz kleiner Geräte bringen die Trainer Gerolf und Daniela Kursteilnehmer an ihre persönlichen körperlichen Grenzen.Functional Bootcamp: vom 24. Juni bis 26. August 2017, jeden Samstag von 14.00 Uhr bis 15.15 UhrFrische Morgenluft, die ersten Sonnenstrahlen und ein weiter Blick auf die zum Leben erwachende Mainmetropole – in Kombination mit den richtigen Yoga-Übungen ein Erfolgsrezept, um gut gelaunt und mit Energie den Tag zu starten. Beim „Vinyasa Flow“, einem dynamischen Yogastil, vereinen sich ab dem 11. August 2017 jeden Freitag von 9.00 Uhr bis 10.15 Uhr unter der Leitung von Antje Bewegung und Atmung zu einem fließenden Erlebnis. Kursteilnehmer erleben einen harmonischen und kreativen Fluss von Bewegungsabläufen, indem verschiedene Körperpositionen variiert angeordnet werden. Benötigt wird lediglich eine eigene Yoga-Matte.Vinyasa Flow: vom 11. August bis 29. September 2017, jeden Freitag von 9.00 Uhr bis 10.15 UhrDie Energie des Sommers ausschöpfen: Besonders entspannt klingt der Abend unter Anleitung von Trainerin Simone beim „Summer-Love-Yoga-Flow“-Special aus. Bei lauen Temperaturen mit Blick auf Frankfurt in roter Abendsonne, können sich Yoga-Fans ab dem 16. August 2017 jeden Mittwoch von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr auf traditionelles Vinyasa Yoga mit Elementen aus dem Hatha und dem sanften Yin Yoga freuen, das hauptsächlich im Sitzen oder Liegen praktiziert wird. Bewegen, auftanken und wohlfühlen – das Special auf der Dachterrasse des Skyline Plaza sorgt für eine ideale Balance zwischen Kräftigung und Entspannung. Als einziges Utensil wird eine Yoga-Matte benötigt.Summer-Love-Yoga-Flow: vom 16. August bis 20. September 2017, jeden Mittwoch von 18.30 Uhr bis 20.00 UhrDie Teilnahme an den Outdoor-Kursen ist für jedermann (Mitglieder und Nicht-Mitglieder) kostenlos. Treffpunkt für die Yoga-Kurse ist im Skyline Garden auf der Dachterrasse des Skyline Plaza. Vorkenntnisse und eine Anmeldung sind nicht erforderlich. Weitere Informationen zu den Outdoor-Specials und dem Angebot des MeridianSpa Skyline Plaza finden Interessierte auf www.meridianspa.de oder direkt in der MeridianSpa-App.



Bildinformation: Frankfurt trainiert über den Dächern der Stadt: Kostenfreie Outdoor-Specials des MeridianSpa Skyline Plaza