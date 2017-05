(fair-NEWS)

Aachen, 16.05.2017. Die 24. Aachener ERP-Tage finden vom 20. – 22. Juni 2017 im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus statt. Als Kombination aus Praxistag (20. Juni), Fachtagung und Ausstellerforum (21. - 22. Juni) bieten die 24. Aachener ERP-Tage den Teilnehmern ein kompaktes Leistungspaket im Bereich Produktions- und Logistikoptimierung.Herzstück der Veranstaltung bildet die Fachtagung. Die Fachvorträge teilen sich in zwei Vortragsstränge: „Vertikale und horizontale Vernetzung“ und „ERP und MES intelligent nutzen“. Hier geben Experten aus Industrie und Wissenschaft in Form von Fachvorträgen wichtige Impulse zu aktuellen Fragestellungen, Lösungsansätzen und Best Practices. Auf diese Weise erhält man einen detaillierten Einblick in den aktuellen Erkenntnisstand aus Wissenschaft und Industrie. Diese Erkenntnisse sind für die Ausgestaltung der Industrie-4.0-Strategie in den Unternehmen von großer Bedeutung.Im Rahmen des vorgelagerten Praxistages werden Tagesworkshops zum Thema „ERP-/MES-Management in der Praxis“, „Stammdaten in der Praxis“ und „Kennzahlenbasierte Optimierung von Businessprozessen“ angeboten. Hier diskutieren die Teilnehmer Probleme und Best Practices mit den Referenten und entdecken Potenziale für das eigene Unternehmen. Aktuelles Wissen wird anschaulich, greifbar und praxisnah vermittelt.Das parallel stattfindende Ausstellerforum ist eine der größten ERP-Fachmessen im deutschsprachigen Raum und gibt einen umfassenden Überblick über den ERP-Markt. Zudem wird in diesem Jahr das Thema MES sowohl in der Fachtagung als auch im Ausstellerforum vertreten sein. Zusätzlich gewinnt der Besucher Einblicke in die Demonstrationsfabrik Aachen, wo praktische Lösungsansätze rund um das Thema Industrie 4.0 in einer „echten“ Fabrik erlebbar werden. Das Ausstellerforum komplettiert die theoretischen Inhalte der Fachtagung durch praktische Lösungsideen.Alle Besucher sind herzlich eingeladen, in Erfahrungsaustausch und Diskussion mit Referenten, Lösungsanbietern und anderen Teilnehmern zu treten.Informationen und Anmeldung: http://erp-tage.de [2.165 Zeichen inkl. Leerzeichen, 16. Mai 2017]