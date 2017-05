Wunderbar zum Vor- oder Selbstlesen geeignet

(fair-NEWS)

Die folgenden Buchtipps eignen sich wunderbar zum Vor- oder Selbstlesen. Sin sind kindgerecht geschrieben und haben schon so manche Kinderaugen zum Strahlen gebracht. Mit diesen Büchern kommt keine Langeweile auf! Egal ob im eigenen Zimmer oder auf der Fahrt in den Urlaub!Buchtipps:Die Abenteuer des kleinen FinnDer kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis. Eines Tages jedoch ändert sich alles.Die nette Familie zieht fort und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.Taschenbuch: 116 SeitenISBN-10: 3844815996ISBN-13: 978-3844815993Mit Nepomuck auf WeltreiseWie funktioniert eigentlich ein Heißluftballon, und wie leben die Eskimos heute? Was passiert, wenn ein norwegischer Kobold auf einen irischen Leprechaun trifft, und was kann man im Karina-Verlag so alles anstellen? Begleitet den lustigen Kobold Nepomuck auf seinen Reisen durch Europa, Asien, Amerika, Afrika und Australien, lernt Menschen, Tiere und verschiedene Kulturen hautnah kennen.Folgt ihm auf den Spuren der Hobbits, und werft mit ihm seinen ersten Bumerang.Die tollsten Abenteuer warten auf euch, denn wo Nepomuck sein Unwesen treibt, da wird es nie langweilig!Mit farbigen Illustrationen und Bildern zum Ausmalen.Gebundene Ausgabe: 140 SeitenISBN-10: 3961112762ISBN-13: 978-3961112760Der kleine Kobold Wunderbar: und weitere Geschichten für kleine und große Kinder zum TräumenIn diesem Buch der Autorin Petra David-Winkler finden Sie Geschichten, die zum Träumen und Nachdenken anregen. Die verschiedenen Texte handeln über zauberhafte Wesen wie Kobolden sowohl in der uns umgebenden Landschaft, wie auch vom Meer und seinen Geheimnissen.Dem Buch sind Zeichnungen beigefügt, die zum bunten Ausmalen geradezu auffordern, so dass jedes Kind sich sein ganz eigenes Lieblingsbuch schaffen kann.Die Gedichte und Geschichten handeln von Freundschaft, Liebe und Miteinanderleben und eignen sich sowohl zum ersten Selberlesen wie auch zum Vorlesen.Taschenbuch: 40 SeitenISBN-10: 3868066160ISBN-13: 978-3868066166ElfenZaubereiFrederic wird von seiner Mutter ständig mit Geschenken überhäuft, sodass er eigentlich wunschlos und zufrieden sein müsste. Als er eines Nachts außer sich vor Wut einen Wunsch ausspricht, der umgehend in Erfüllung geht, wird sein bisher sorgenfreies Leben total umgekrempelt. Schon bald beginnt er darüber nachzudenken, worauf es wirklich ankommt, um glücklich sein zu können. Ob eine Elfe mit etwas Zauberei nachgeholfen hat?Taschenbuch: 118 SeitenISBN-10: 1492860336ISBN-13: 978-1492860334Kleine MutmachgeschichtenFür die Autorinnen Heidi Dahlsen, Christine Erdic, Britta Kummer und Karin Pfolz ist ein Kinderlachen das schönste Geschenk, aber sie wissen auch, dass dies schnell getrübt sein kann. In diesem Buch finden sich liebevoll erzählte Geschichten die Kindern in schwierigen Situationen Mut machen können. Wie wichtig Freundschaft und Kameradschaft ist und das Erkennen von Gefahren, aber auch den eigenen Wert sehen und den Mut zum Helfen zu haben, sind Themen dieses Werkes. Witzige, aber auch gefühlvolle Erlebnisse aus dem Leben, für Kinder die mutig und selbstsicher im Leben stehen wollen.Taschenbuch: 156 SeitenISBN-10: 3903056448ISBN-13: 978-3903056442Der kleine Bär TrappDer kleine Bär Tapp wohnt mit seinen Eltern in einer Höhle tief im Wald. Mit seinen Freunden Kurt Hase und Freddi Fuchs erlebt er so manche Abenteuer. Er freut sich auf den 1. Schultag, geht im Bach schwimmen oder verläuft sich bei der Erkundung neuer Wege... "Tapp" ist zum Vorlesen für Kinder ab etwa 3 Jahren gut geeignet, wird aber auch Kindern der ersten Grundschuljahre gefallen. Schließlich ist Tapp auch bereits ein Schulkind. Zum Selbstlesen ist das Buch in der 2. Grundschulklasse geeignet. Die 16 Geschichten enthalten insgesamt 20 farbige, meist ganzseitige Bilder kreiert von der Künstlerin Heike Winkler aus Seesen.Gebundene Ausgabe: 74 SeitenISBN-10: 3981179196ISBN-13: 978-3981179194Quendolin der ZaubererQuendolin wird mit seinen Zippezappe - Reimen die Kinder ermuntern, selbst Überleitungen zwischen Reimen und Geschichten zu erfinden: Dabei werden auf spielerische Weise die Sprechwerkzeuge geschult, sowie die Sprach - und Lesekompetenz gefördert. Kindern, denen es schwerfällt sich zu Dingen zu äußern, wird es auf diese lockere, lustige Art leicht gemacht, sich sprachlich zu artikulieren. Sie erlangen Sprechsicherheit und entdecken plötzlich Lust, sich am Gesprächsalltag zu beteiligen. Im Buch hilft der Assistent Quendolin, der die Kinder durch die Welt der Wörter, Sätze, Rätsel und Geheimnisse der Sprache führt. Den Kindern und Eltern rät er, doch selbst einmal den Zauberhut zur Hand zu nehmen und neue Reime und Geschichten zu zaubern, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Viel Spaß und Kreativität wünscht Ihre Ingeburg Freigang.Taschenbuch: 130 SeitenISBN-10: 3734738318ISBN-13: 978-3734738319Weitere schöne Kinderbücher finden Sie unter:



Bildinformation: Britta Kummer