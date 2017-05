Auf in die Welt: Messe am 10.06.2017 in Frankfurt zeigt jungen Leuten Wege in die USA und 50 weitere Länder

(fair-NEWS)

Ob High School in den USA, Internat in Kanada, Freiwilligendienst in Thailand, Sprachkurse in England oder Work and Travel in Neuseeland: Wer 2017 / 2018 ins Ausland will, findet auf der „Auf in die Welt“-Messe Insider-Informationen, unabhängige Beratung und Stipendien.Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz ist Schirmherr der Messe in Frankfurt. Er sagt: „In welches Land soll die Reise gehen? Was muss bei der Planung beachtet werden? Was erwartet mich im Ausland? Das ist nur ein Bruchteil der Fragen, die den Schülerinnen und Schülern unter den Nägeln brennen, wenn sie während der Schulzeit einen Auslandsaufenthalt planen. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung möchte die Reisewilligen durch die Messe bei der Antwortfindung unterstützen. Die interessierten Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Lehrkräfte können sich beispielsweise an Beratungsständen von Austauschorganisationen informieren, mit Vertretern von möglichen Zielländern ins Gespräch kommen oder den Erfahrungsberichten ehemaliger Reisender lauschen. Ich selbst habe in meinem Studium eine gewisse Zeit im Ausland verbracht und weiß, dass eine gute Reisevorbereitung sowie Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung im Gepäck nicht fehlen dürfen. Das Kennenlernen eines neuen Landes mit seiner Sprache und Kultur, der Besuch einer anderen Schule, das Leben in einer Gastfamilie und das Knüpfen neuer sozialer Kontakte stellt die Schülerinnen und Schüler einerseits vor eine große Heausforderung. Andererseits werden sie jedoch mit besonderen Erfahrungen, Chancen sowie einer großen Portion Selbständigkeit für den weiteren Lebensweg belohnt.“Am 10.06.2017 lädt die Stiftung alle interessierten Jugendlichen und Familien aus Hessen und Rheinland-Pfalz zur Messe „Auf in die Welt“ ein. Die führenden seriösen Austausch-Organisationen, Schulberatungen und Sprachreiseanbieter informieren und beraten über Schüleraustausch, High School, Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, Studieren im Ausland und Work and Travel. Das US-Generalkonsulat Frankfurt wird vor Ort sein und die über die Bedingungen für USA-Aufenthalte informieren.Vorgestellt werden die Chancen in 50 Ländern. Parallel zur Ausstellung gibt es Erfahrungsberichte ehemaliger Austauschschüler und Vorträge von Fachleuten. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung wird über die Austausch-Stipendien im Gesamtwert von 300.000 Euro jährlich informieren. Besucher der Messe erhalten von der Stiftung kostenfrei je ein Exemplar der Informationsbroschüre "Auf in die Welt 2017".Die Messe wird am 10.06.2017, 10 bis 16 Uhr in der Schule am Ried, Barbarossastraße 65, 60388 Frankfurt am Main geöffnet sein. Der Eintritt ist frei. Ausstellerliste, Programm und kostenfreies Informationsmaterial zur Messe gibt es unter www.aufindiewelt.de und www.schueleraustausch-portal.de



Bildinformation: Viel Interesse an Schüleraustausch und Auslandsaufenthalten (Foto: Dt. Stiftung Völkerverständigung)