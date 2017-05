SPECTRUM erobert mit Daniel Schmidt den Bankenbereich

(fair-NEWS)

Stuttgart, 30.05.2017. SPECTRUM ist eine ausgewiesene Talent Solutions Company, die einzigartige, wettbewerbsfähige Talente ausbildet. Nun wird die Erfolgsstory weitergeschrieben: Daniel Schmidt verstärkt ab sofort das Sales-Team und fokussiert sich hierbei auf Financial Institutions.SPECTRUM hat seine Erfolgsgeschichte bisher im Versicherungswesen geschrieben, mit Daniel Schmidt möchte das Unternehmen nun ein neues Kapitel dieser Geschichte aufschlagen und den Erfolg des Unternehmens im Bankenbereich fortsetzen. SPECTRUM stellt seinen Kunden innovative und markttaugliche Talent Solutions zur Verfügung, die den Einstieg in die Berufswelt und die Weiterentwicklung ermöglichen sollen. Das Versicherungswesen hat in der Vergangenheit bereits hundertfach von diesen Solutions profitiert: Die Talentfinder haben sich unter anderem darauf spezialisiert, Berufseinsteiger mit dem optimalen Unternehmen zusammenzuführen. SPECTRUM beschäftigt sich aber auch mit den erfahrenen Fach- und Führungskräften, beziehungsweise mit deren bestmöglicher Weiterentwicklung. Beratungsdienstleistungen und Projektunterstützung gehören ebenfalls zum Portfolio des vielseitigen Unternehmens.Der neue Senior Manager Sales Financial Institution Daniel Schmidt wird das SPECTRUM Team nun in Richtung Bankenbereich erweitern. Zu seinen Aufgaben wird in erster Linie der Auf- und Ausbau von Financial Institutions Kunden gehören. "Ich freue mich, die fachlichen Kenntnisse, die ich mir in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn aneignen konnte, jetzt in den Dienst von SPECTRUM zu stellen" kommentiert Schmidt seinen nächsten Karriereschritt. Er wird die Geschäftsaktivitäten seines neuen Arbeitgebers auf Banken und Finanzdienstleister ausweiten, sein Aufgabenfeld im Unternehmen wird sich breit gefächert gestalten: Nachhaltige Lösungen gegen den Fachkräftemangel zu entwickeln, hierzu werden neben der IT auch personalintensive Themen wie Compliance, Aufsichtsrecht, Meldewesen und Capital Markets gehören und der nachhaltige Auf- und Ausbau von Kundenbeziehungen stehen im Fokus.Weitere Informationen: www.spectrum-ag.de/de/