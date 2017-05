Alpha Medical - der neue privatärztliche Not- und Hausdienst

(fair-NEWS)

Alpha Medical ist ein neuartiger Not- und Hausdienst für Frankfurt und Umgebung: Fachärzte behandeln Patienten direkt zu Hause. Das Team von Alpha ist rund um die Uhr 24 Stunden an sieben Tagen der Woche erreichbar. Es hilft bei akuten Notfällen und kommt auch bei kleineren Beschwerden zu regulären Hausbesuchen vorbei, zum Beispiel bei pflegebedürftigen oder immobilen Patienten. Prof. Dr. Maier beschreibt das innovative Konzept von Alpha und erläutert, wo sich das junge Startup in der Zukunft sieht.Frage: Was genau macht Alpha Medical und was ist das Besondere?Prof. Dr. Maier: Sie rufen uns an, wenn Sie krank sind und ärztliche Behandlung wünschen, aber nicht das Haus verlassen wollen oder können. Als Alpha-Notdienst sind wir nach Anruf schnell vor Ort und bringen viel Zeit für die Diagnose und Behandlung mit, da wir nicht den Druck eines überfüllten Wartezimmers haben. Unser Alpha-Team besteht aus erfahrenen Fachärzten mit jahrelanger Erfahrung in Notdienst-Behandlungen. Mit modernsten mobilen Diagnosegeräten wie EKGs und Ultraschall ausgestattet, können wir als mobile Arztpraxis durchaus mit einer gewöhnlichen Hausarztpraxis mithalten. Die enge Zusammenarbeit mit einem großen professionellen medizinischen Labor ermöglicht es, Blutproben innerhalb von nur zwei Stunden auf eine große Anzahl von Messwerten zu untersuchen - was den üblichen Hausarztpraxis-Standard übertrifft. Digitale Patientenakten erhöhen die Patientensicherheit, da der Alpha-Arzt sofort Zugriff auf alle vorher gestellten Diagnosen und Behandlungen erhält. Unser Team vereint verschiedene Facharztbereiche wie zum Beispiel Innere Medizin oder Urologie, deshalb können wir bei Anruf gezielt den entsprechenden Spezialisten schicken.Frage: Wie kam es zu der Idee?Prof. Dr. Maier: Zugegeben, unsere Idee ist nicht ganz neu. Ich selbst war eine Zeit lang als Arzt im ärztlichen Notdienst tätig und kenne die Strukturen und Herausforderungen aus erster Hand. Vor allem der Einblick in die Patientenbedürfnisse hat mich zu neuen Ideen und Verbesserungen inspiriert. Zusammen mit meinem starken Geschäftspartner konnten wir nun die Idee eines hochwertigen privatärztlichen Notdienstes umsetzen, weiterentwickeln und revolutionieren. Wir sind besonders stolz auf unser ganzheitliches Behandlungskonzept, das alle medizinischen Bedürfnisse der Patienten abdeckt. Mit ihm möchten wir den ambulanten Notdienst verändern.Frage: An wen richtet sich das Angebot von Alpha Medical?Prof. Dr. Maier: Der privatärztliche Haus- und Notdienst Alpha richtet sich vor allem an privatversicherte Patienten - sowie an gesetzlich Krnaken-Versicherte, die bereit sind, für unsere Leistung selbst zu zahlen, weil die Krankenkassen die Kosten für einen solchen medizinischen Dienst leider nicht übernehmen. Wir haben in unserer kurzen Zeit bei Alpha die schöne Erfahrung gemacht, dass die meisten der sogenannten Selbstzahler uns mit den Worten "Das ist mir die Sache wert" wieder anrufen. Eines der schönsten Komplimente für unsere medizinische Qualität.Frage: Warum gerade Frankfurt am Main?Prof. Dr. Maier: Das Rhein-Main-Gebiet mit Frankfurt ist eine der wirtschaftlich stärksten Regionen in Deutschland. Der Anteil an privatversicherten Patienten ist hier natürlich überdurchschnittlich hoch. Ferner gibt es in Frankfurt sehr viele internationale Touristen und Geschäftsreisende. Dadurch ist die Nachfrage für einen derartigen medizinischen Notdienst rege. Die gute Infrastruktur mit kurzen Anfahrtswegen unterstützt unser Ziel, möglichst schnell beim Patienten zu sein. Zudem leben unser Geschäftsführer und ich im Großraum Frankfurt - wir fühlen uns hier richtig wohl.Frage: Wo geht es hin - wo sehen Sie den privatärztlichen Not- und Hausdienst Alpha in 5 Jahren?Prof. Dr. Maier: Die vielen Anrufe gleich zu unserem Start bestärken uns: Es gibt einen großen Bedarf. Viele Ärzte können aus kapazitiven Gründen wenige oder gar keine Hausbesuche mehr durchführen.Ich zweifle nicht daran, dass unser innovatives Konzept für einen medizinischen Notdienst mit Fachärzten sehr erfolgreich sein wird. Im nächsten halben Jahr planen wir die Eröffnung einer Privatpraxis im Stadtgebiet für Leistungen, die zu Hause nicht umgesetzt werden können. Das soll unsere Grundstruktur darstellen. Als Optimist habe ich für unseren Notdienst Alpha folgende Vision: In fünf Jahren sind wir der etablierte privatärztliche Notdienst in Deutschland, der mit seinem ganzheitlichen Konzept für die qualitativ hochwertige Behandlung durch Fachärzte zu Hause steht.



Bildinformation: Fachärzte behandeln Patienten direkt zu Hause.