GREENsystems Stadtmobiliar und Schake GmbH kooperieren

GREENsystems, der Anbieter von Stadtmobiliar jeglicher Art, startet eine Kooperation mit dem Anbieter für Baugeräte und Absperrtechnik Schake GmbH aus Hagen. Die beiden Unternehmen bieten verschiedene gemeinsame Produktkategorien an. GREENsystems bietet Lösungen im Bereich Stadtmobiliar an, vor allem Fahrradständer, Überdachungen, Parkbänke und auch Absperrtechnik, wie es die Firma Schake im Programm auch führt. Demgegenüber ist das Unternehmen Schake GmbH u.a. in den Kategorien Baugeräte und Absperrtechnik aktiv. Die Überschneidung in der Kategorie Absperrtechnik wollen die beiden Unternehmen von nun an kooperativ angehen, statt in Konkurrenz zueinander zu stehen. Doch auch in den anderen Kategorien finden sich interessante Möglichkeiten der gemeinsamen Arbeit. Gerade im Bereich Baugeräte kann die Schake GmbH das Portfolio von GREENsystems Stadtmobiliar erfolgreich ergänzen. So bieten sie hier Lösungen für den Hochbau wie beispielsweise Gerüste an, aber auch Kanalstreben und Grabenbrücken für den Tiefbau. Für den Straßenbau bietet ihr Sortiment verschiedene Zäune, Schranken und Gitter an. Mobilzäune, Paletten für die Lagertechnik, Absperrgitter für Events und sogar Gurte und Schubkarren gehören ebenfalls zu dem Angebot.Damit bietet die Schake GmbH nicht nur Stadtmobiliar an, sondern auch Mobiliar für Innenräume, Events oder den Tiefbau, also auch Produkte die nicht unbedingt zu sehen sind. Im Gegensatz zu GREENsystems Stadtmobiliar, dessen Produkte für den ständigen Verbleib im Freien vorgesehen sind, sind die Produkte von Schake GmbH in der Kategorie Baugeräte auch häufig mobil einsetzbar. GREENsystems Stadtmobiliar ist dagegen auf Stadtmöbel spezialisiert, die vor allem wetterbeständig sein müssen, da sie dauerhaft im Freien untergebracht sind. Hier bietet GREENsystems im Gegensatz zu der Schake GmbH beispielsweise auch Parkbänke und Einzelsitze an, wie sie von Bahnhöfen bekannt sind, aber auch Fahnenmasten und Fahrradständer, Garagen für Fahrräder und Überdachungen.Schnittmenge Absperrtechnik und Stadtmobiliar weiter ausbauenEine ganz klare Schnittmenge der beiden Unternehmen ist in der Kategorie Absperrtechnik zu finden. Die Produkte im Angebot ähneln sich hier zum Teil bereits sehr. Die Unterkategorie "Freiraumausstattung" von der Schake GmbH ist vergleichbar mit einigen Produkten im Bereich Stadtmobiliar von GREENsystems. So befinden sich hier auch Produkte wie Fahrradbügel und Anlehnbügel, aber auch Abfallbehälter. Produkte, auf die sich der Online-Shop GREENsystems Stadtmobiliar spezialisiert hat. Doch der Online-Shop bietet auch im Bereich Absperrtechnik vielfältige und tolle Produkte an. Die gemeinsame Schnittmenge liegt also im Bereich Absperrpoller, Parkplatzsperren, Schranken, Absperrpfosten, Fahrradbügel, Anlehnbügel und Abfallbehälter.Eine Kooperation der beiden Unternehmen ermöglicht einen besonders kundenorientierten Verkauf, da Kunden Komplettlösungen aus einer Hand erlangen können, zum wahrscheinlich bestmöglichsten Preis durch Senkung der Produktionskosten und Einkaufskosten durch den Kauf und die Produktion größerer Mengen. Das deutlich größere Angebot ermöglicht dem Kunden mehr Auswahl und Spielraum bei der Gestaltung seiner Außenbereiche. Auch die Verbindung zu den Baugeräten kann ein Vorteil sein. Denn nach dem Hausbau erfolgt oft auch ein Parkplatzbau für den Parkplatzsperren benötigt werden oder der Bau von Fahrradständern vor dem Haus.Kunden können die Ressourcen beider Unternehmen außerdem in Zukunft optimal ausnutzen, indem beispielsweise größere Aufträge gemeinsam gestemmt werden können, die von einem alleine vorher nicht zeitgemäß abgewickelt worden wären. Auch das Know-How wird wachsen durch eine optimale Ergänzung der beiden Unternehmen, wodurch gemeinsame Innovationen zu erwarten sind. Für Kunden von GREENsystems Stadtmobiliar und der Schake GmbH, aber auch für Neukunden, entstehen also in Zukunft durchaus interessante Möglichkeiten und Lösungen, der es mit Spannung entgegenzublicken gilt.



Bildinformation: Absperrpfosten aus dem Hause Schake Absperrtechnik