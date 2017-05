Von der Krankenschwester zur Klinikberaterin

(fair-NEWS)

München, 30. März 2017. Der Start in die Selbstständigkeit war für die damals 36-jährige Krankenschwester und Gründerin von „Fruht-ERFOLGSDIALOGE“, Christiane Fruht, ein kleiner Triumpf. Sie gewann nämlich den Gründerpreis der Frauenzeitschrift „Freundin“ für ihre einstige Geschäftsidee, als Rhetorik-Coach Ärzte dabei zu unterstützen, ihre „Arzt-Patienten-Gespräche“ zu optimieren. Leider stieß ihre Idee bei den Medizinern auf taube Ohren. Fruht reagierte flexibel auf diese Tatsache und arbeitete in den ersten drei Jahren hauptsächlich als Bewerbungs-Coach für Langzeitarbeitslose, öffentliche Bildungsträger und Wirtschaftsunternehmen wie Audi, Apollo, Danone und Birkenstock. Rückblickend stellt Fruht fest, dass keiner ihrer Jobs irgendwie umsonst oder überflüssig gewesen wäre. „Alles hatte seinen Sinn und hilft mir bei meinen aktuellen Aufträgen. Wenn mich beispielsweise Führungskräfte nach Tipps für Bewerbungsgespräche fragen, kommen meine Erfahrungen aus den Bewerbungs-Coachings mit den Arbeitslosen von damals zum Tragen.“, so Fruht.Durch Netzwerken Kunden gewinnenIn der ersten Findungsphase orientierte sich ihr Portfolio stark an den Kundenwünschen. Mit Verkaufs-Schulungen, Business-Knigge-Kursen und Rhetorik-Workshops verdiente sie ihr Geld und sendete weiterhin ihr Profil und Workshop-Ideen an deutsche Kliniken, die sie nach wie vor mit speziellen Kommunikations-Coachings für Ärzte und Pflegeteams für sich gewinnen wollte. Schließlich gelang ihr vor sieben Jahren der Einstieg in die Gesundheitsbranche. Dabei kam ihr zugute, dass sie ein kontaktfreudiger Mensch ist, der über ein berufliches Netzwerk verfügt. Ein langjähriger Kontakt öffnete ihr die Tür zur Chefetage eines renomierten Klinik-Konzerns und wenig später stand sie als Trainerin vor Klinikgeschäftsführern, Ärztlichen Direktoren und Pflegedienstleitern. Jene zögerten nicht lange und heuerten sie prompt für Team-Workshops für ihr eigenes Klinikpersonal an. Später folgten weitere Aufträge in anderen Krankenhäusern, Reha-Kliniken und medizinischen Versorgungszentren. Fruht sammelte während der Workshops viele Informationen und Eindrücke über das reale Berufsleben von Pflegepersonal, die sie im Jahr 2015 in ihrem Debüt-Ratgeber für die patente Krankschwester „Ich komme gleich“ auf teils humorvolle Weise wiederspiegelt. Die bekannte Vloggerin Pipapueppo setzt das Geschriebene seitdem unterhaltsam auf ihrem YouTube-Kanal als Serie filmisch in Szene. Die Fangemeinde des Video-Blogs wächst stetig und hat mit 33.000 Followern bereits eine beachtliche Reichweite erzielt. Das Buch im Kitteltaschenformat hat sich inzwischen fast dreitausend Mal verkauft. Führungskräfte müssen „gesundes Führen“ lernenFür Kliniken spielt das Thema „gesundes Betriebsklima, gesunde Mitarbeiter“ eine überlebenswichtige Rolle, was für Fruht ein Vorteil war und ist. Deshalb werden häufig Führungskräfte-Workshops zum Thema „Gesund führen - sich und andere“ gebucht. Durch ihre 16-jährige Erfahrung als Krankenschwester weiß Fruht genau, wo dem Klinikpersonal die krankmachenden Faktoren im Alltag auflauern. Mittlerweile nehmen ein Großteil von Mitarbeitern in leitenden Positionen professionelle Coachings in Anspruch, weil sie den Nutzen für sich erkannt haben: Mit den erlernten Techniken können sie auf herausfordernde Probleme und Konflikte aufgeschlossener, lösungsorientierter und handlungssicher reagieren. Fruht beobachtet, dass Führungskräfte in der Realität häufig ihre Belastungsgrenze überschreiten, was sie krankmacht und Kliniken wirtschaftlich zusätzlich belastet. Wenn der Druck auf Führungskräfte wächstEin belastendes Betriebsklima entsteht in Kliniken oftmals durch eine Kombination aus mehreren widrigen Umständen: Pflegefachkräftemangel, hohe Krankenstände, Kosten- und Konkurrenzdruck. Nicht selten drohen Situationen zu eskalieren, weil Klinikverantwortliche die Situation unterschätzen, falsch reagieren, den Stress nicht aushalten, mit der Situation überfordert sind und der Erfolgsdruck steigt. Für akute Situationen, in denen zügiger Handlungsbedarf nötig ist, hat Fruht erst kürzlich ihr Erfolgs-Tool „Konflikt Coaching-Hotline“ eingeführt. Im virtuellen Konflikt-Coaching bekommen Führungskräfte Tipps für den souveränen Umgang mit kritischen Situationen. Dabei wird das Ziel verfolgt, den Konflikt fernmündlich zu lösen. Bei Bedarf können die Gespräche via Skype oder Facetime geführt werden, was sich besonders eignet, wenn mehrere Parteien am Konflikt beteiligt sind. Als Experte wie ein Leuchtturm herausragenFruht hat in den letzten Jahren gelernt, worauf es im Business ankommt und worauf Kunden Wert legen. Es geht vor allem darum, sich von der Masse an Coaches abzuheben und mit Kompetenz, Kreativität, Fingerspitzengefühl und Geduld zu überzeugen und weiter an seiner Positionierung zu feilen. Ihr Fazit ist, dass es sich lohnt, am eigenen Status kontinuierlich, leidenschaftlich und mit Freude zu arbeiten, um als Expertin auf seinem Gebiet wahrgenommen zu werden. „Sei der Leuchtturm, lasse die Kunden zu dir kommen, und zeige ihnen sämtliche Vorteile und Kompetenzen, die du zu bieten hast.“, ist ihr Leitsatz, mit dem sie es geschafft hat, in den letzten Jahren einen Jahresumsatz in sechsstelliger Höhe zu erwirtschaften. Für die Zukunft hat sich Fruht das Ziel gesetzt, Deutschlands Expertin für Führung und Zusammenarbeit in Kliniken zu sein. Aktuell schreibt Christiane Fruht an einem Ratgeber für Führungskräfte in Kliniken, der noch in diesem Jahr erscheinen wird. Kontakt: Christiane Fruht, Freibadstraße 30, 81543 München, mobil: +49 (0) 172-792 96 51, Fax: +49 (0) 89-90 40,61 59 492, E-Mail: christiane@fruht.de, www.fruht-klinikberatung.deAgentur:Simone UlrichFreiberufliche PR-Fachfrau und Texterin für Selbstständige, kleine und mittlere Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit & Soziales, Coaches/Trainer und Dienstleistungen.Meine Leistungen:• Pressemitteilungen | PR-Texte• Online-PR: PR-Portale & Presseverteiler• Gastbeiträge | Fach-Artikel | Ghostwriting• Öffentlichkeitsarbeit | Redaktion• Texte für Web | Broschüren | Flyer |Content-Texte• Bewerbungsservice für Wettbewerbe undPreiseWerdegang:• seit Juli 2016 selbstständig als PR-Fachfrau und Texterin für Selbstständige, kleine und mittlere Unternehmen: Ulrich Kommunikation – Presseservice und Texte www.ulrich-kommunikation.de• 2007 - 2015 Leiterin PR und Marketing von drei Einrichtungen der Familie Franke Seniorenresidenzen GmbH, Berlin• 2005 - 2006 Verantwortliche für PR und Marketing im Sankt Gertrauden- Krankenhaus GmbH, Berlin• 1995 - 2003 Studium Publizistik- und Kommunikationswissenschaften, Filmwissenschaft, FU Berlin, Abschluss: Magistra Artium M.A.• 1992 - 2004 Freie Journalistin: Radio SAW in Halle, MDR Sachsen-Anhalt in Halle, Deutschlandradio Berlin; Praktika: rbb InfoRadio, Radio r.s.2, Meta Productions Akte 04• 1986 - 1989 Dreijährige Ausbildung zur examinierten Krankenschwester, Berufspraxis: 20 Jahre Krankenschwester in Krankenhäusern und Leasingfirmen in Halle, München und BerlinReferenzen (Auswahl):Unternehmens- und Klinikberaterin Christiane Fruht // ERFOLGSDIALOGE //, München: Presse-und Öffentlichkeitsarbeit, Online-PR, redaktionelle Texte, Ghostwriting, MarketingFamiliencafé AMITOLA, Berlin: Presse-und Öffentlichkeitsarbeit, Online-PR, redaktionelle Texte, Marketing, Social Media und Bewerbungsservice für Wettbewerbe und PreiseQualifikationen & Technik-Kenntnisse:Fachlehrgang: Online Marketing Managerin Professional (ebam Business Akademie Berlin);CMS: WordPress, Typo3; Analyse-Tools: Google Analytics, Search Console, Keyword Planner; Social Media: Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, e-blogger, YouTube; Newsletter: CleverReach, MailChimp; Fotografie/Video: Kamera Panasonic, Video-Kamera Sony, Movavi Video Suite, Movavi Slideshow Maker



Bildinformation: Christiane Fruht, Fotoquelle: K. Adami