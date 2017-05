„Rock meets Klassik“: Zu den „Sunset Orchestra Nights“ spielt das Georgische Kammerorchester Ingolstadt Open Air am Donaustrand – 9./10. Juni 2017.

(fair-NEWS) In diesem Jahr wartet der Donaustrand im Klenzepark, der diesen Sommer bereits zum fünften Mal seine Pforten öffnet, mit einem ganz besonderen Highlight auf: Am 9. und 10. Juni 2017, jeweils um 20.30 Uhr, wird das Georgische Kammerorchester Ingolstadt in Kooperation mit Hölzl top-events die ersten „Sunset Orchestra Nights“ veranstalten. Der Klangkörper wird zur blauen Stunde vor traumhafter Kulisse ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Werken aus Klassik, Tango, Rock- und Popmusik spielen. So erklingen an diesen beiden Abenden u.a. für Orchester arrangierte Medleys von Michael Jackson oder Sting, auch „Smells like a Teen Spirit“ von Nirvana und Songs von The Prodigy werden zu hören sein. Solist ist der russische Akkordeonist Aydar Gaynullin.



Das besondere Konzept der „Sunset Orchestra Nights“ ist die Kombination aus lauem Sommerabend am Strand, entspannter Atmosphäre und einem Cocktail zu bekannten Lieblingssongs in fulminantem Orchesterklang. Ebenso besonders ist das Sitzkonzept – das Publikum kann sich entscheiden, ob es den Abend auf der herkömmlichen Konzertbestuhlung, auf den Stufen des Amphitheaters oder im Liegestuhl an einem der Champagnertische genießen möchte, an denen der Champagner im Kartenpreis mit inbegriffen ist. Insgesamt gibt es Tickets in vier verschiedenen Preiskategorien zwischen 15 EUR und 38 EUR (zzgl. Vorverkaufsgebühren), die an den angegebenen Vorverkaufsstellen erhältlich sind. Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen auf den 23./24. Juni verschoben – bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für den jeweiligen Wochentag.



Der 1981 in Moskau geborene Akkordeonist Aydar Gaynullin gehört zu den herausragenden Musikerpersönlichkeiten seiner Generation. Er studierte Akkordeon in seiner Heimatstadt und an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin, außerdem Gesang an der russischen Gnessin Musikakademie. Aydar Gaynullin hat bereits mit renommierten Künstler-persönlichkeiten zusammengearbeitet, darunter u.a. Anna Netrebko, Mstislav Rostropovich, Yuri Bashmet, Maxim Vengerov, David Geringas, aber auch Filmstars wie Martina Gedeck. Darüber hinaus komponiert der vielseitige Künstler Musik für Theater und Film und ist Herausgeber einer CD- und DVD-Reihe.



Sunset Orchestra Nights – 9. und 10. Juni 2017, 20.30 Uhr, Donaustrand



Aydar Gaynullin, Akkordeon



Ersatztermin bei schlechtem Wetter: 23. und 24. Juni 2017



Start des Kartenvorverkaufs: 11. April 2017



Programm:



Andrei Ivanov: Fiesta



Sting: Medley



Bill Whelan: Firedance



Astor Piazzolla: Libertango



Nirvana: Smells Like Teen Spirit



Aydar Gaynullin: Euphoria (Filmmusik)



Pause



Medley aus klassischen Themen (Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Andrea Bocelli)



Carlos Gardel: Por una Cabeza



The Prodigy: Breathe



The Prodigy: Voodoo People



Michael Jackson: Smooth criminal (Medley)



Rockstar: Queen, Led Zeppelin, Europe, Mission Impossible



Vorverkaufsstellen



Donaukurier: Tel. +49 841 9666800



Hauptbahnhof: Tel. +49 841 305 3005



Westpark: Tel. +49 841 4932130



Eventim: www.eventim.de oder Tel. +49 1806 570070



www.gko-in.de



www.hoelzl-top-events.de



www.facebook.com/Donaustrand



Fotos vom Orchester und seinem Chefdirigenten stehen auf der Homepage des Georgischen Kammerorchester Ingolstadt zur Verfügung: www.gko-in.de