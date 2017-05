Geschützte Marken aus den Bereichen Beauty, Nutrition, Health und Fashion zu verkaufen

(fair-NEWS)

Unter dem Markendach „elveen“ wurden natürliche Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika durch den Gesundheitsexperten Prof. Hademar Bankhofer auf QVC sowie über Onlineshops vertrieben. Somit ist „elveen“ eine etablierte, ganzheitliche Healthcare-Marke mit hohem Bekanntheitsgrad. Diese Erfolgsgeschichte kann mit der Übernahme der Marke fortgeschrieben und auf andere Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika ausgedehnt werden. Bei der Marke „elveen“ handelt es sich um eine Wortmarke, die beim Deutschen Patent- und Markenamt für die Klassen 3, 5, 30, 32 und als EU-Gemeinschaftsmarke in den Klassen 3, 5, 30 angemeldet wurde.„Miamare“ ist eine natürliche Kosmetikmarke, deren Produkte auf der pflegenden Wirkung von hochwirksamen maritimen Pflanzenwirkstoffen und Ölen basiert. „miamare“ wurde für HSE24 entwickelt und richtet sich an die Frau über 40, für die eine abgestimmte Wohlfühlkosmetik ein wichtiger Baustein für die tägliche Pflege darstellt. „miamare“ ist eine Wortmarke und wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt für die Klassen 3, 30, 35 angemeldet.Die Marke „GUSGUS“ ist ein Fashion- und Lifestylebrand und wurde ursprünglich für einen Designer in den USA kreiert. „GUSGUS“ richtet sich an ein breites modebewusstes Publikum und deckt neben dem Fashionbereich die Sujets Personal Care, Schmuck & Uhren und (Wohn-)Accessoires ab. Es handelt sich hierbei um eine Wortmarke, die beim Deutschen Patent- und Markenamt für die Klassen 3, 18, 25 angemeldet wurde.Der Fashion- und Lifestylebrand „Garçon F“ wurde als Testimonial-Marke entwickelt (u.a. auch für den Erotikbereich). Die metrosexuelle, modisch verspielte Marke richtet sich an ein junges, aufgeschlossenes und urbanes Publikum. „Garçon F“ ist hervorragend für Produkte aus den Bereichen Fashion, Personal Care, Event, Schmuck & Uhren, Accessoires und Parfum geeignet. Bei der Marke „Garçon F“ handelt es sich um eine Wortmarke, die beim Deutschen Patent- und Markenamt für die Klassen 3, 5, 10, 18, 35, 41 und beim EUIPO in den Klassen 3, 8, 15 angemeldet wurde.Sämtliche Marken sind professionell angemeldet und werden inkl. Konzept, Artwork und Internetpräsenz angeboten. Die ausführlichen Exposés zu den einzelnen Marken erhalten Sie auf Anfrage oder stehen unter folgendem Link zum Download bereit: