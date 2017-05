Lesemesse "Romance4You" und Snipsl starten Kurzgeschichtenwettbewerb "Tell Your Story"

(fair-NEWS)

Nachwuchstalente gesucht: Mit "Tell your Story" initiiert Romance4you gemeinsam mit Snipsl einen neuen Kurzgeschichtenwettbewerb. Das Thema des ersten Wettbewerbs lautet "Leidenschaft". Ob in der Liebe, für ein Hobby, den Job, ein Land oder für die Familie: Bei "Tell Your Story: Passion" finden Geschichten ihren Platz, in denen Leidenschaft eine Rolle spielt. Hobbyautorinnen und -autoren sind herzlich eingeladen, ihre realen oder fiktiven Werte einzureichen. Einsendeschluss ist der 18. Juni 2017.Die Gewinnergeschichte wird auf der Lesemesse "Romance4You" am 24. und 25. Juni 2017 in Kempten ausgezeichnet. Als Preis winkt ein Coaching mit persönlicher Beratung durch eine erfolgreiche Selfpublisherin für die ersten Schritte ins Autorenleben. Außerdem werden die Gewinnergeschichten auf der Lesemesse vorgetragen. Geplant ist weiterhin eine Anthologie.Vorgaben:- Thema: Leidenschaft- der maximale Umfang liegt bei 4.000 Wörtern- Schriftgröße 12- Schriftart Times New Roman- Einreichung als Word- oder PDF-Datei- die Kurzgeschichte muss selbst verfasst und frei von Rechten Dritter sein- jeder Teilnehmer kann nur eine Kurzgeschichte einreichen- durch die Teilnahme erklären sich die Autoren mit den Teilnahmebedingungen einverstandenEinsendung der fertigen Geschichten mit dem Betreff "Tell Your Story: Passion" an info@romance4you.com. Einsendeschluss ist der 18. Juni 2017, 12 Uhr.Über Romance4You:Die Lesemesse Romance4You wurde 2016 ins Leben gerufen und versammelt einmal jährlich Bücherfans aus ganz Deutschland. Im Fokus steht der enge Austausch zwischen den Besuchern und ihren Lieblingsautoren, der dank der stetig wachsenden Community mittlerweile über die Messetage hinaus mit Leben gefüllt wird. Nächster Termin ist der 24./25. Juni in Kempten. <a href="www.romance4you.com">www.romance4you.com</a>Über Snipsl:Snipsl ist eine Plattform, die für Fans und Autoren zusammenbringt und die digitale Zukunft der Buchbranche gemeinsam gestalten. Fans können ihre Lieblingsautoren mit Kommentaren motivieren und unterstützen und erleben den Autor so hautnah. Auf Snipsl wird jeden Tag Geschichte geschrieben. <a href="www.snipslmedia.de">www.snipslmedia.de</a>



Bildinformation: (Bildquelle: Romance4You)