Marketing-Club Rhein-Neckar stellt sich für die Zukunft neu auf

Metropolregion Rhein-Neckar, 30. Mai 2017 - Der Marketing-Club Rhein-Neckar e.V. hat auf der jüngsten Mitgliederversammlung ein neues, jüngeres Vorstandsteam gewählt und damit die Zukunft gesichert. Präsident Peter Verclas führt den Club auch in den nächsten drei Jahren. Neu im Vorstand sind Tobias Knauber, Melanie Sorn und Christine Woidera. Darüber hinaus gab es diverse Satzungsänderungen. Und Ehrenpräsident Hajo Adler würdigte erstmals seit vielen Jahren wieder langjährige Mitglieder des Marketing-Club.Der bislang kooptierte Präsident Peter Verclas wurde erstmals von der Mitgliederversammlung offiziell gewählt. Auch Marcus Seip wurde als Vizepräsident in seinem Amt bestätigt. Neuer Geschäftsführender Vorstand ist Tobias Knauber, Melanie Sorn übernimmt künftig das Amt der Schatzmeisterin und Christine Woidera führt als JuMP-Sprecherin die Junior Marketing Professionals. Damit gelang es dem Marketing-Club Rhein-Neckar, ein junges schlagkräftiges Vorstandsteam für die nächste Amtszeit zu bilden.Beiratsmitglied Rechtsanwalt Philipp Klaus hatte im Vorfeld der Mitgliederversammlung die Satzung überarbeitet und stellte den Mitgliedern die Satzungsänderungen en Detail vor. Unter anderem verkürzt der Marketing-Club die Amtszeit von vier auf drei Jahre. Zudem kann der Vorstand künftig Beiratsmitglieder berufen. Auf der Mitgliederversammlung berief der neue Vorstand auch gleich 13 Marketing-Fachleute in den Beirat. Neue Regeln gab es auch für das Kuratorium, das sich aus 25 Marketingleitern aus der Metropolregion Rhein-Neckar zusammensetzt. "Wir können jetzt flexibler und projektorientierter im Club arbeiten", so Peter Verclas zur neuen Satzung.Seit vielen Jahren wurden erstmals auch wieder langjährige Mitglieder offiziell gewürdigt. Ehrenpräsident Hajo Adler bedankte sich bei den geehrten Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und die langjährige Unterstützung. Der Club ehrte insgesamt elf Mitglieder für 20 Jahre oder mehr Mitgliedschaft. Persönlich konnte Hajo Adler den beiden Mitglieder Michael Mauge und Gerhard Schackert gratulieren und ihnen eine Urkunde sowie ein Präsent überreichen. Immerhin sieben Mitglieder sind bereits seit 30 Jahren und mehr Mitglied im Marketing-Club, zwei davon waren an der Mitgliederversammlung persönlich anwesend. Präsident Peter Verclas freute sich, dass er seinen Vorgänger Hajo Adler, der den Club wie kein anderer in seiner 53-jährigen Geschichte geprägt hat, ehren durfte. Und anschließend oblag es Hajo Adler, seine langjährige Wegbegleiterin Elfriede Breitwieser mit einer Urkunde und einem Präsent zu würdigen.Der 5-köpfige Vorstand des Marketing-Clubs Rhein-Neckar:- Tobias Knauber (Geschäftsführender Vorstand)- Marcus Seip (Vizepräsident)- Melanie Sorn (Schatzmeisterin)- Peter Verclas (Präsident)- Christine Woidera (Juniorensprecherin)Der 13-köpfige Beirat des Marketing-Clubs Rhein-Neckar:- Michael Abt- Marius Gärtner- Gundolf Hanke- Katrin Hecker- RA Philipp Klaus- Prof. Dr. Axel Kolaschnik- Bärbel Montag-Regelein- Matthias Specht- Corinna Stricker- Michael Stumpf- Udo Träger- Marc Wiegelmann- Lena Wilden



Bildinformation: Das neue Vorstandsteam des Marketing-Clubs Rhein-Neckar