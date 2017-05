Flexible Büroräume

(fair-NEWS) Rieta de Soet, Geschäftsführerin der Global Management Consultants AG in der gemütlichen Stadt Zug in der Schweiz leitet seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich ein Business Center und berät aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung auch gerne andere Unternehmen.



Die Büros in den Business Centern sind alle komplett möbliert und mit der neuesten Technik ausgestattet. Bezieht man eines der GMC Business Center Büros hat man also keine Anschaffungskosten, weder für die Einrichtung noch für Equipment. Die GMC AG bietet Räume von unterschiedlichen Größen an, somit kann auf jeden Kunden individuell eingegangen werden. Benötigt ein Kunde ein größeres Büro, kann er ohne große Probleme das Büro wechseln und natürlich auch umgekehrt, falls sich ein Kunde verkleinern möchte. Zusätzlich zu den Büros stehen Konferenzräume zur Verfügung, die je nach Bedarf angemietet werden könne. Alle Räume sind besonders arbeitsfreundlich gestaltet, mit großen Fenstern, um so lange wie möglich Tageslicht zu haben.



Die GMC AG Business Center sind die ideale Lösung für Unternehmer, die in die Selbständigkeit starten wollen, aber noch über ein geringes Budget verfügen oder aber erst ihre Chancen auf dem Markt testen möchten. Da man sich anfangs auch oft noch kein Personal leisten kann, stellen die Business Center der GMC AG bei Bedarf Fachpersonal zur Verfügung. Dies erspart die langwierige Suche nach qualifiziertem Personal.



Die Vorteile der Business Center sind offensichtlich, so Frau Rieta de Soet:



- eine flexible Laufzeit der Mietverträge

- bereits komplett ausgestattete Büroräume, auf dem neuesten technischen Stand

- zusätzlicher Service buchbar, z.B. Telefonservice

- es steht Fachpersonal zur Verfügung mit langjähriger Berufserfahrung



Die GMC AG hilft ihren Kunden Kosten und Zeit einzusparen und steht in beratender Funktion zur Seite. Man kann so seine Kosten gering halten und hat dennoch Fachpersonal, dass sich um die Administration kümmert. Somit kann man sich als Neu-Unternehmer voll und ganz auf das Kerngeschäft konzentrieren, so Rieta de Soet.