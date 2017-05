Kompetenz durch Emotion er"fahren"

(fair-NEWS)

Waldshut-Tiengen, 30.05.2017 - Was haben Telemetrie und Kompetenz-Diagnostik gemeinsam? Und wie kann eine Fahrt im Rennfahrzeug zur Performance-Steigerung führen? Das zeigt die SCHEELEN® AG mit einer neuen hochemotionalen und motivierenden Veranstaltungsreihe: Die auf ganzheitliches Kompetenzmanagement spezialisierte Unternehmensberatung promotet seit kurzem die Firma Motorsport & Events, die "Ferrari-Racing-Events" für Manager anbietet. Die (Mit-)Fahrt mit Profi-Rennfahrern soll den Teilnehmern nicht nur ein bleibendes emotionales Erlebnis im Ferrari verschaffen. Sie erfahren im wahren Sinne des Wortes auch, dass es beim Rennfahren wie im Management neben Ambition und Vollgas geben vor allem auf feine Unterschiede in Technik und auf die Perfektion von Kompetenz ankommt. "Ob auf der Rennstrecke oder im Unternehmen: Es geht immer darum, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Und oft sind es nur kleine Stellschrauben, an denen zu drehen ist, um sich von "gut" zu "exzellent" zu steigern. Genau das wird mit unserem neuen Angebot deutlich", sagt Frank M. Scheelen, CEO der SCHEELEN® AG.Kleine Kompetenzverbesserungen führen von "gut" zu "exzellent"Mithilfe der Telemetrie führt Frank M. Scheelen, selbst begeisterter Motorsportler und zweimaliger Gruppensieger bei den Rennen am 27. und 28. Mai 2017 in Spa, den Managern vor, wie Profi-Rennfahrer die Strecke fahren und vergleicht die Daten mit ihrer eigenen Fahrt. Der Aha-Effekt dabei: Es sind nur kleine Kompetenzabweichungen - das millisekundengenaue Abbremsen vor einer Kurve, die optimale Linie, der richtige Zeitpunkt wieder Gas zu geben u.ä. - welche die exzellente Leistung der Profifahrer ausmacht und die sie absolut perfektioniert haben. "Im Management ist es ganz ähnlich: Wer seine Schlüsselkompetenzen definiert und seine Stärken stärkt, hat die Chance, sich von einer "immerhin ganz guten" zur exzellenten Führungskraft zu entwickeln und ganz vorne mit dabei zu sein. Denn diese Exzellenz macht im Business erwiesenermaßen den großen Unterschied!", erläutert Kompetenzexperte Frank M. Scheelen. Noch an derRennstrecke oder in einem anschließenden Vortrag oder Inhouse-Seminar stellt er den Transfer vom Motorsport zum Leadership genau und schlüssig her und zeigt, wie Manager zu ihren Schlüsselkompetenzen finden, diese trainieren und so zu einer außergewöhnlichen Führungskraft - zum Extraordinary Leader - werden.Ferrari-Racing-Events auf dem Nürburgring, in Spa und in Spielberg/ÖsterreichDie Ferrari-Racing-Events werden gemeinsam mit dem Ferrari Club Deutschland, G2 und Kessel Racing veranstaltet. Hauptsponsor 2017 ist die Martin Limbeck® Training Group. Buchbar sind drei Pakete. So ist die Teilnahme als Gast auf der Rennstrecke möglich (Paket S). Interessenten können sich aber auch die Mitfahrt im Ferrari GT3 samt Werbemöglichkeit sichern (Paket M). Zudem ist ein saisonales Sponsoring inklusive Werbung auf dem Rennfahrzeug und Mitfahrt im Ferrari buchbar (Paket L). Die nächsten Termine sind:08. bis 10. Juni 2017 auf dem Nürburgring29./30. Juli 2017 in Spa05./06. September 2017 in Spielberg/ÖsterreichWeitere Termine auf Anfrage.Sie wollen an einem der Termine teilnehmen oder ein Interview mit Frank M. Scheelen, CEO der SCHEELEN® AG führen? Dann melden Sie sich einfach unter redaktion@text-ur.de.



Bildinformation: (Bildquelle: SCHEELEN Motorsport & Events)