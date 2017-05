SEO, AdWords, Social Media – welche Marketing-Kanäle und -Tools Sie wirklich nutzen sollten

(fair-NEWS)

Von AdWords über Suchmaschinenoptimierung (SEO) bis hin zu E-Mail-, Social Media- und Mobile Marketing – Unternehmen stehen immer mehr Online Marketing-Instrumente zur Verfügung. Das hat viele Vorteile, denn die meisten Maßnahmen lassen sich flexibel, zielgruppengerecht und kosteneffizient umsetzen. Bei der Vielzahl an Möglichkeiten kann es jedoch selbst erfahrenen Marketing-Mitarbeitern schwer fallen, komplexe Kampagnen zu managen und einen geeigneten Marketing-Mix zusammenzustellen.Was sind die wesentlichen Methoden, Tools und Trends im Online Marketing? Wie gelingt es, eine professionelle Online Marketing-Strategie zu entwickeln und die einzelnen Instrumente optimal zu nutzen? Wie lässt sich Reichweite gewinnen und diese in Abschlüsse bzw. Conversions verwandeln? Und wie lassen sich Erfolge messen und mit Web-Controlling die relevanten KPIs interpretieren und verbessern? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten die Teilnehmer beim „Online Marketing Manager“, den die Akademie der Deutschen Medien zum zweiten Mal in diesem Jahr anbietet. Der fünftägige Intensivkurs findet vom 17. bis 21. Juli 2017 in München statt.Das Intensivseminar richtet sich an Mitarbeiter aus Marketing, Vertrieb und Produktmanagement, die einen fundierten Überblick über alle Aspekte des Online Marketings erhalten und ihre Kenntnisse vertiefen wollen. Das Seminar ist nicht nur für Einsteiger, sondern auch für erfahrene Mitarbeiter interessant, die ihre Online Marketing Kenntnisse aktualisieren und systematisieren möchten.Vom 23. bis 27. Oktober 2017 wird das Seminar erneut in München angeboten.Weitere Informationen und Anmeldung: