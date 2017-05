(fair-NEWS)

Gemeinsam mit ausgewählten Partnern startet IBsolution passend zum Reformationsjahr 2017 die Digitalisierungskampagne #BusinessReformation. Diese gipfelt in der Veröffentlichung einer Studie zum Reformationstag 2017, zu den "95 Thesen der Digitalisierung". Leser erhalten damit einen ungefärbten Blick auf Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation.Um ein möglichst neutrales Meinungsbild zu erhalten, sind Interessierte dazu aufgefordert ihre persönlichen Thesen zur Digitalisierung auf der speziell dafür eingerichteten Website www.BusinessReformation.de einzureichen und bereits veröffentliche Thesen anderer Teilnehmer zu bewerten. Die Thesen werden für die einleitend genannte Studie verdichtet, auf Basis der Bewertungen gewichtet und mit zusätzlichen Inhalten angereichert.Die Einreichungsphase wurde Mitte Mai gestartet und läuft bis Ende September 2017. Letztmalig besteht auf dem diesjährigen DSAG-Jahreskongress in Bremen (26.09. bis 28.09.) die Möglichkeit, vor Ort eigene Thesen an eine symbolische Kirchentür zu schlagen, die ebenfalls in die Studie mit einfließen werden.Parallel eröffnen die Initiatoren unter Verwendung des Hashtags #BusinessReformation einen konstruktiven Dialog zum Thema Digitalisierung. So möchte das Partner-Konsortium, bestehend aus IBsolution, AGIMENDO, Dobis, apsolut, Logic1 und biX Consulting, interessierten Unternehmen die Möglichkeit geben, sich mit Digitalisierungsvorreitern und Wegbegleitern auszutauschen und zu vernetzen.Weitere Informationen und bereits veröffentlichte Thesen unter: www.BusinessReformation.de



Bildinformation: IBsolution und Partner erarbeiten Studie "Die 95 Thesen der Digitalisierung"