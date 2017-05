Musement kooperiert mit bookingkit

(fair-NEWS)

Berlin, 30. Mai 2017: Internationale Kooperation im Reise- und Aktivitätenmarkt – bookingkit, die Online-Buchungs- und -Verwaltungslösung für Erlebnisanbieter, besiegelt mit dem italienischen Unternehmen Musement eine weitere wichtige Partnerschaft. Die italienische Online-Plattform hat sich auf die Vermittlung von Freizeitangeboten spezialisiert. Gemeinsam setzen sie sich für einen reibungslosen Buchungsablauf im Tour- und Aktivitäten-Geschäft ein, von dem Reisende und Anbieter gleichermaßen profitieren.Das Berliner Unternehmen bookingkit macht sein umfangreiches Inventar an digitalisierten Freizeitangeboten über Musement buchbar. Dies ist ein weiterer Schritt um nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit die Position als innovative und führende Buchungssoftware zu stärken. bookingkit unterstreicht damit außerdem seine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung des drittgrößten touristischen Marktsegments. Musement ist in mehr als 400 Reisezielen in über 55 Ländern vertreten und erweitert dank der Kooperation sein Portfolio um zahlreiche Aktivitäten im deutschsprachigen Raum. Zudem profitiert das Onlineportal durch bookingkit von allen Vorteilen digitaler Abläufe.Alle Anbieter von Touren und Aktivitäten, die die Buchungslösung von bookingkit nutzen, erhalten auf Wunsch Zugang zum weltweiten Publikum von Musement. Alle Angebote inklusive Verfügbarkeiten werden mit einem Klick direkt übertragen. Die Verfügbarkeiten werden kontinuierlich aktualisiert. bookingkit ermöglicht Erlebnisanbietern durch seine Software-Lösung eine einfache, effiziente und digitale Organisation sämtlicher Prozesse. Dazu gehören unter anderem Buchung, Bezahlung, Planung sowie die Auswertung von Kundenanfragen.bookingkit-Geschäftsführer Christoph Kruse: „Wir freuen uns sehr über diese starke Partnerschaft. Durch die Verbindung des umfangreichen Musement-Netzwerks mit bookingkit bieten wir Erlebnisanbietern zusätzlich zu TripAdvisor/Viator, GetyourGuide, mydays und anderen einen weiteren wichtigen Kanal zur Distribution und Zugang zu einer kontinuierlich wachsenden Kundengruppe in Europa und den USA. So kommen wir unserem Ziel, den gesamten Aktivitätenmarkt zu digitalisieren, einen Schritt näher.“„Durch die Zusammenarbeit mit bookingkit und die Nutzung der umfassenden Buchungssoftware können wir unseren Kunden Zugang zu einer riesigen Auswahl an Freizeitaktivitäten mit einem nahtlosen Buchungserlebnis bieten“, so Claudio Bellinzona, Gründer und COO von Musement. „Unsere Nutzer profitieren von einem Zugang zu weltweiten Reiseerlebnissen und die Möglichkeit, sich überall in der Welt wie zu Hause zu fühlen.“Mit der Partnerschaft reagieren Musement und bookingkit auf die wachsende Nachfrage von Reisenden, ihren Reiseplan vollständig online zu buchen.Über MusementMusement ist der digitale Reisebegleiter und persönliche Concierge-Service für Reiseaktivitäten auf der ganzen Welt, jetzt verfügbar in mehr als 400 Reisezielen in über 55 Ländern. Der Service wurde mit dem Ziel geschaffen, Reisenden dabei zu helfen, Sehenswürdigkeiten und Freizeitaktivitäten zu entdecken und zu buchen, wo immer sie hingehen. Sie sollen dank Musement den Zugang zu Aktivitäten an ihrem Reiseziel erhalten und sich überall in der Welt wie zu Hause fühlen. Musement ist in sieben Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch und Russisch auf www.musement.com , iOS und Android.



Bildinformation: Musement kooperiert mit bookingkit