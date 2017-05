Ausgezeichnete Kreativität

(fair-NEWS)

Köln, 30.05.2017 - Zum ersten Mal werden die Gewinner des HealthShare Awards 2017 im Rahmen der After-Show-Party des Medizinjournalistik-Events „MedMen“ ausgezeichnet. Unter Anwesenheit von Healthcare- und Social Media-Experten, Bloggern sowie Influencern werden die innovativsten und kreativsten Social Media-Kampagnen im Healthcaremarkt prämiert.Der HealthShare Award wird in verschiedenen Kategorien verliehen: den Preisen der Fachjury und dem Publikumspreis. Im Jahr 2012 wurde der HealthShare Award als erster Preis für innovative Social Media-Kommunikation mit Healthcare-Bezug ins Leben gerufen. Unabhängig vom Budget werden Kampagnen prämiert, die aus der Masse hervorstechen und überraschen.Die Tickets für die After-Show-Party der „MedMen“ inklusive der Verleihung des HealthShare Awards sind kostenlos und unter folgendem Link erhältlich: http://docc.hk/c8iubr Mehr Informationen zum HealthShare Award 2017 gibt es unter www.healthshare-award.com/ Mehr Informationen zu den „MedMen“ gibt es unter www.medmen.de/ HealthShare AwardDer HealthShare Award prämiert seit 2012 kreative und innovative Social Web-Kommunikation im Gesundheitswesen. Eingereicht werden können alle SocialMedia-Kampagnen und -Aktionen aus dem Healthcare-Umfeld, die im Netz mitUsern geteilt werden können. Mitmachen können alle Akteure aus demHealthcare-Bereich, die in Social Media aktiv sind. Der HealthShare Award wird inzwei Kategorien verliehen: Als klassischer Jurypreis und als Publikumspreis. Derjeweilige Gewinner erhält eine Auszeichnung für die beste Kommunikation imSocial Web.MedMenDen Medizinjournalismus der Zukunft formen – das ist das Ziel der MedMen2017. Auf der MedMen treffen sich Medizinjournalisten, Pharma-Marketeerssowie bloggende Healthcare Professionals und Patienten, um die Healthcare-Kommunikation aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten.Durch diese ungewöhnliche Mischung ergeben sich spannende Erkenntnisse zu wegweisenden Konzepten und Trends sowie Inspiration für die neuen Medizinformate. Die MedMen 2017 findet am 20. Juni im Speicher 7 in Mannheim statt.