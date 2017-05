Kunst von Tanja Skytte begeistert in Cannes

(fair-NEWS)

30 Mai 2017Cannes. Monica Belucci, Uma Thurman, Adam Sandler, Molly Sims, Tilda Swinton, Dustin Hoffman und viele andere weltberühmte Schauspieler und Prominente aus der ganzen Welt sind dieses Jahr auf den 70en Filmfestspielen in Cannes zu sehen. Auch bildende Künstler schaffen es, ihre Kunst am berühmten Boulevard de la Croisette einem breiten Publikum zu zeigen.MAMAG Modern Art Museum und die PAKS Gallery präsentierte die Künstlerin Tanja Skytte auf der International Modern Art Cannes Biennial während der Filmfestspiele in Cannes von 17 bis 19 Mai im berühmten Radisson Blu in Cannes. Von mehreren tausenden Künstlern wurde Tanja Skytte für die International Modern Art Cannes Biennial vom Kurator und Kunstkritiker Heinz Playner ausgewählt.Die Internationalen Filmfestspiele in Cannes zählen zu den weltweit bedeutendsten Filmfestivals. Zahlreiche Besucher des Cannes Filmfestivals bewunderten Kunstwerke von Tanja Skytte. Auch Prominente aus Deutschland Alicia und Nicki Kings wahren unter den Besucher der 1st International Modern Art Cannes Biennial und auf dem roten Teppich glänzte das Germany`s Top Model Lena Gercke.Die strukturierten, abstrakten Gemälde von Tanja Skytte kombinieren die gestraffte Ästhetik des skandinavischen Designs mit Liebe zur Natur. Inspiriert von ihren Reisen - vor allem durch die Landschaft von Afrika, wo sie seit 15 Jahren lebte - begegnet Skytte jedem Kunstwerk als Prozess, experimentiert und benutzt verschiedene Techniken, bis sie in jedem Stück genau den richtigen Charakter und Ton erreicht. Tanja Skytte ist in erster Linie von abstrakter Kunst angezogen, weil sie fühlt, dass die sie kreativ befreit und ihr erlaubt, verschiedene Materialien und Medien zu erforschen und ohne vorherbestimmten Endpunkt zu arbeiten. Sie denkt an ihren künstlerischen Prozess als eine Expedition, eine Reise, wo sie lernt und wächst als Künstler mit jedem Gemälde.Skytte ist in Dänemark geboren, reiste aber weitgehend als Kind und Erwachsener durch ihre Arbeit bei den Vereinten Nationen. Sie lebt zurzeit in Marbella, Spanien, wo sie und ihr Mann eine Handwerksmöbelfirma besitzen. Vor allem möchte Künstlerin in ihren Gemälden harmonisch und ausgewogen sein und eine dekorative und emotionale Resonanz verleihen, die die Atmosphäre eines Raumes erhöht.Kunstwerke von Tanja Skytte und aktuelle Ausstellungen der Künstlerin finden Sie auf der Homepage:<a href="www.tanjaskytte.com"> www.tanjaskytte.com</a>



Bildinformation: Kunstwerk "Dancer #2" von Tanja Skytte (Bildquelle: Tanja Skytte)