65 Euro zum 65. Geburtstag: Grandhotel Hessischer Hof feiert Jubiläum mit spezieller Rate

Frankfurt am Main, 30. Mai 2017 – 2017 ist Jubiläumsjahr – Das Grandhotel Hessischer Hof in Frankfurt am Main feiert sein 65-jähriges Bestehen. Städtereisende können sich an zwei Wochenenden im Sommer auf ein besonderes Jubiläumsangebot im Fünf-Sterne-Luxushotel freuen: Zwischen dem 21. und 23. Juli sowie zwischen dem 4. und 6. August 2017 kostet die Übernachtung 65 Euro pro Person im Doppelzimmer, inklusive Frühstück. Mainhattan, wie die Stadt aufgrund ihrer prägnanten Skyline oft genannt wird, lockt mit einem umfangreichen kulturellen Vielfalt, hervorragenden Shopping-Möglichkeiten und spannenden Freizeitangeboten.Seit seiner Eröffnung im Jahr 1952 hat sich Frankfurts einzig privat geführtes Luxushotel zu einer der besten Adressen der Stadt etabliert. Die Erfolgsgeschichte begann nach dem zweiten Weltkrieg, als Wolfgang Prinz von Hessen entschied, an der Stelle seines im Krieg zerstörten Stadtpalais ein Hotel errichten zu lassen. Noch heute befindet sich das Haus im Besitz der Familienstiftung der Landgrafen und Prinzen von Hessen, der es von Generation zu Generation gelungen ist, das Haus mit regelmäßigen Investitionen zu modernisieren, ohne das klassische Flair und die Tradition eines Grandhotels zu verlieren. Anspruchsvolle Gestaltung der Räumlichkeiten, ein reicher Kunstbestand aus zahlreichen hessischen Schlössern und exklusives Design gepaart mit höchstem Komfort, moderner Ausstattung und einem ausgezeichneten Service ermöglichen Reisenden den Luxus eines Grandhotels in vollen Zügen zu genießen. Das hoteleigene Restaurant Sèvres gilt bei Feinschmecker und Gourmets als eine der ersten Adressen der Stadt und begeistert mit frischer, innovativer Küche.Die Sonderrate ist ab sofort buchbar unter reservations@hessischer-hof.de oder telefonisch unter 069 / 69 7540-2911.



