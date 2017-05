Für eine professionelle Übersetzung braucht man einen professionellen Übersetzer, auch in Stuttgart, Tübingen und Reutlingen

(fair-NEWS) Nicht nur Stuttgart, auch die Städte Reutlingen und Tübingen sind Sitz vieler großer und mittelständischer Unternehmen. Darunter finden sich viele, die sich mit technischen Bereichen beschäftigen. Dabei kann der Begriff „Technik“ sich auf unterschiedlichste Gebiete beziehen. Und weil viele Unternehmen, die im technischen Bereich tätig sind, Kontakt zu ausländischen Partnern pflegen, benötigen sie regelmäßig die Unterstützung professioneller Übersetzer. Das ist zum Beispiel im Bereich von Medizin, genauer von Medizintechnik der Fall. Medizintechnische Unternehmen befassen sich unter anderem mit Krankenhaustechnik, medizinischen Geräten und bildgebender Diagnostik. Ist man damit im internationalen Umfeld tätig, müssen Bedienungsanleitungen, technische Dokumentationen oder Verträge und Haftungsvereinbarungen von professionellen Übersetzern in die jeweils benötigte Sprache übersetzt werden. Nicht weit vom medizintechnischen Bereich entfernt ist das Gebiet der Pharmazie. Natürlich müssen unter anderem Beipackzettel für Medikamente in viele Sprachen übersetzt werden, damit die wichtigen Informationen von allen Menschen gelesen und verstanden werden, die diese Medikamente einnehmen. Und fasst man das Feld der „Technik“ weiter, so sind es nicht selten technische Dokumentationen, die für andere Länder übersetzt werden müssen. Dokumente also, die alle bedeutenden Inhalte zu Nutzung, Wartung und Reparatur technischer Geräte enthalten. Ob es nun um die Medizintechnik, die Pharmazie oder andere technische Unternehmensfelder geht: In allen Fällen müssen die Übersetzungen der betreffenden Texte absolut fehlerfrei und zu einhundert Prozent dem Ausgangstext entsprechend sein. Wird hier bei der Übersetzung kein Wert auf maximale Qualität gelegt, kann dies gravierende Folgen haben.



Wie nun können professionelle Übersetzer gefunden werden, worauf ist zu achten?



Es gibt für Übersetzungsunternehmen eine spezielle Norm, die ganz genau festlegt, welche Arbeitsprozesse und Vorgaben beim Übersetzen höchste Qualität garantieren. Diese Norm heißt DIN EN ISO 17100. Ein Unternehmen, das nicht nur nach dieser Norm arbeitet, sondern nach dieser Norm auch wirklich zertifiziert wurde, hat sich einem langen Prüfungsprozess unterzogen, an dessen Ende offiziell bestätigt wurde, dass das Unternehmen nach allen denkbaren Qualitätsmaßstäben arbeitet und einwandfreie Qualität liefert. In Deutschland gibt es nicht viele Unternehmen für professionelle Übersetzungen, die nach dieser Norm zertifiziert wurden. Eines von ihnen ist GTBS, German Translation Business Service, aus Tübingen. Die inhabergeführte Firma ist zudem nach der Norm DIN EN ISO 9001 zertifiziert worden, die die Qualität allgemeiner Büroabläufe garantiert. Weil GTBS neben den Privatkunden über viele Partner aus der freien Wirtschaft verfügt, wissen die Mitarbeiter genau, welche Erwartungen international tätige Firmen haben, welche Fragen auftauchen können, und dass hohe Qualität auch ein großes Maß an Flexibilität beim Übersetzungsunternehmen erfordert. Nicht selten werden zu übersetzende Texte in letzter Sekunde geändert oder zusätzliche Wünsche an Layout und Lieferzeit werden geäußert. Da die Geschäftsführerin von GTBS, Patrizia Savarino-Aschmann, seit fast zwanzig Jahren als Führungskraft in der Übersetzungsbranche tätig ist, finden die Kunden hier immer eine Lösung, auch in schwierigen Fällen. Das Unternehmen arbeitet nur mit diplomierten Fachübersetzern zusammen, die über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung verfügen und vorwiegend im Heimatland ihrer Sprache leben, und diese somit in jedem Detail kennen. Darüber hinaus gilt bei GTBS das Muttersprachlerprinzip: Nur Muttersprachler werden für eine Übersetzung eingesetzt. Denn nur ein ausgebildeter Muttersprachler kann den Qualitätsanspruch erfüllen, den GTBS hat. Dort enden die Anforderungen aber noch nicht. Um auf den Beginn dieses Textes und die Medizintechnik, die Pharmazie oder andere technische Bereiche zurück zu kommen: GTBS legt außerdem Wert darauf, dass der jeweilige Übersetzer sich in der Branche, für die er übersetzt, auskennt. Auch das trägt zu den qualitativ hochwertigen Übersetzungen bei, die sich weltweit sehen lassen können. Angenehm für Kunden aus Tübingen, Reutlingen und Stuttgart ist zudem die räumliche Nähe. Manches lässt sich gut in einem persönlichen Gespräch planen. Vor allem, wenn es um größere Übersetzungsprojekte geht.



Egal ob Privatkunde oder Firmenkunde, GTBS arbeitet mit Festpreisen. So wird die Kalkulation für die Kunden klar und einfach. Durch das große Netzwerk an Fachübersetzern kann GTBS zudem in jede Amtssprache der Welt übersetzen. So müssen sich Kunden nicht für eine seltene Sprache an ein weiteres Büro wenden.



Übersetzen ist Vertrauenssache, daher sollte man bei der Suche nach dem richtigen Partner auf die Zertifizierungen des Unternehmens achten. Dann kann man die beauftragte Übersetzung getrost in die ganze Welt senden, und wird verstanden.