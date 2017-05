PKV-Tarifwechsel und share economy?

(fair-NEWS)

Je mehr alle Marktteilnehmer untereinander teilen, umso mehr erhöht sich der Wohlstand für alle. So die Definition der share economy. Was zum Beispiel für Autos, Wohnungen, Fahrräder und Kinder-Bekleidung gilt, hat auch beim Sinn und Nutzen von Versicherungen seine Bedeutung.Der PKV-Makler-Profi gibt dem Versicherten der privaten Krankenversicherung eine kostenlose und vollumfängliche Beratung zum Tarifwechsel gem. § 204 VVG. Im Gegenzug „darf“ der Versicherungsmakler den bestehenden PKV-Vertrag betreuen und erhält von der Versicherung direkt, aus den ohnehin schon bezahlten Verwaltungskosten, einen kleinen aber fairen Anteil.Der PKV-Kunde spart durchschnittlich 2.000 EURO, der Versicherungsmakler hat ein breiteres finanzielles Fundament für seine Arbeit.Marktführer im kostenlosen PKV-Tarifwechsel ist die hc consulting AG ( www.hcconsultingag.de ) aus Köln. Es wurden bereits mehr als 14.000 PKV-Kunden nach dem Prinzip der share economy zur Tarifoptimierung beraten. Darüber hinaus kommen die Versicherten in den Genuss einer kostenlosen und kompletten Beratung zum bestehenden PKV-Vertrag.Maßstäbe sollen von hc consulting AG ebenfalls in der Beratung zu bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU) gesetzt werden ( www.bu-beratung.org ). Kommt es bei einer BU zum Leistungsfall, winken viele Vermittler ab. Die Beratung ist zeitintensiv und erfordert ein spezielles Fachwissen. Hier greift dasselbe Prinzip der share economy: Der Versicherungsmakler erhält seinen Obolus von der Versicherung und kann dennoch den Versicherten unabhängig und sogar gegen die Interessen der BU-Versicherung beraten.Zur Teilhabe an der shared economy ist keine Reise ins Silicon Valley nötig: Ein Versicherungsvertrag kombiniert mit einem innovativen Versicherungsmakler macht`s möglich.