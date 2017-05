Eine Cloud ganz in der Nähe

(fair-NEWS) Der Trend zur Cloud ist unumkehrbar und nimmt derzeit richtig Fahrt auf. Immer mehr Unternehmen möchten zumindest einen Teil ihrer Daten auf einem Server im Internet speichern, weil das in der Regel Geld und wertvolle Arbeitszeit spart. Einzig die Datensicherheit ist für viele ein Punkt gegen die Auslagerung. Deshalb bietet die SWW Wunsiedel GmbH nun mit der WUNCloud Speicherplatz in ihrem eigenen Rechenzentrum an. Motto: lokal und dennoch global.



Nutzen Unternehmen oder auch Privatpersonen das Angebot WUNCloud, bleiben ihre Dokumente, Bilder und andere Daten in ihrer Nähe. Damit unterliegen die den deutschen Datenschutzbestimmungen und zudem garantiert die SWW Wunsiedel eine kompetente Betreuung inklusive persönlicher Beratung durch einen Ansprechpartner vor Ort. Gleichzeitig sind die Daten selbstverständlich von jedem Ort dieser Erde abrufbar. Einzige Voraussetzung: ein Zugang zum Internet.



Möglich ist neben dem Abruf von überall auch das Bearbeiten der Daten sowie das Teilen. So können Kunden etwa das Protokoll einer Besprechung daran beteiligten Partnern zukommen lassen. Die Soft- und Hardware der WUNCloud bewältigt neben dem Austausch und ebenso die Synchronisation - und das auch zwischen verschiedenen Geräten und Systemen. Legt man beispielsweise ein mit dem Smartphone aufgenommenes Foto im Cloudspeicher ab, wird dieses automatisch auf den Computer zuhause oder im Büro kopiert.



Und was kostet das? Für die private Cloud zahlt man 4,90 Euro monatlich bei einer Datenmenge von 5 GB sowie 19,90 Euro für 100 GB. Für Unternehmen wird die Firmen-Cloud angeboten, bei der 50 GB monatlich 19,90 Euro und 500 GB monatlich 49,90 Euro kosten. Bei dieser Business-Lösung kann der Kunde seine Cloudzugänge selbst verwalten, etwa Benutzer anlegen und Kennwörter vergeben. Optional ist die Buchung eines Backups zum Firmentarif.



Nähere Informationen zur WUNCloud gibt es unter info@wunconnect.de.