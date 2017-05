Höchste Performance auf kleinstem Raum

Pressemitteilung von VS Vision Systems GmbH

NetCom Plus 113 Mini

(fair-NEWS) Als Erweiterung zur NetCom Plus Familie bietet Vision Systems jetzt einen der kleinsten Secure Serial Device Server der Welt. Cutting-Edge RISC Technologie sorgt für volle Leistung bei geringem Stromverbrauch.



NetCom Plus 113 Mini im Überblick:



• Einfache Netzwerk-Konfiguration über Web Browser und Treiber Dialoge

• SSL / AES-256: Sichere Verschlüsselung über Ethernet und Internet

• Anbindung eines RS232/422/485 seriellen Ports über TCP/IP Netzwerk (virtueller Port)

• RS232: 200 bps bis 921.6/1000 kbps

• RS422/485: 200 bps bis 3.0Mbps

• Fast Ethernet 10/100 Auto-Erkennung

• Stromversorgung 9 - 30V DC, Verbrauch unter 1W

• industrietaugliches Metallgehäuse

• Abmessungen 50×72×22 mm³ (W×L×H), Betriebstemperatur -20°C bis 70°C



Typische Anwendungen:



Serielle Schnittstellen werden im Industrie-Umfeld für Feldbusse (RS485) und als RS232 noch immer zum Anschluss von Geräten und Maschinen eingesetzt.

Seit Jahrzehnten ausgereifte Software und einfache Verbindungen sind der beständige Antrieb dafür.



• Industrielle Automation, Fertigungs- und Gebäudeautomation

• Medizinische Anwendungen, Zugangs- und Kontrollsicherheit

• Machine-to-Machine (M2M) oder SCADA Anwendungen mit seriellem Anschluss

• Serielle Drucker, Barcode- und Etikettendrucker

• Praktisch alle Produkte mit einem seriellen Port



NetCom Plus 113 Mini ist auch als ein reines RS232 Modell (NetCom Plus 111 Mini) verfügbar. Als Erweiterung zur NetCom Plus Familie bietet Vision Systems jetzt einen der kleinsten Secure Serial Device Server der Welt. Cutting-Edge RISC Technologie sorgt für volle Leistung bei geringem Stromverbrauch.NetCom Plus 113 Mini im Überblick:• Einfache Netzwerk-Konfiguration über Web Browser und Treiber Dialoge• SSL / AES-256: Sichere Verschlüsselung über Ethernet und Internet• Anbindung eines RS232/422/485 seriellen Ports über TCP/IP Netzwerk (virtueller Port)• RS232: 200 bps bis 921.6/1000 kbps• RS422/485: 200 bps bis 3.0Mbps• Fast Ethernet 10/100 Auto-Erkennung• Stromversorgung 9 - 30V DC, Verbrauch unter 1W• industrietaugliches Metallgehäuse• Abmessungen 50×72×22 mm³ (W×L×H), Betriebstemperatur -20°C bis 70°CTypische Anwendungen:Serielle Schnittstellen werden im Industrie-Umfeld für Feldbusse (RS485) und als RS232 noch immer zum Anschluss von Geräten und Maschinen eingesetzt.Seit Jahrzehnten ausgereifte Software und einfache Verbindungen sind der beständige Antrieb dafür.• Industrielle Automation, Fertigungs- und Gebäudeautomation• Medizinische Anwendungen, Zugangs- und Kontrollsicherheit• Machine-to-Machine (M2M) oder SCADA Anwendungen mit seriellem Anschluss• Serielle Drucker, Barcode- und Etikettendrucker• Praktisch alle Produkte mit einem seriellen PortNetCom Plus 113 Mini ist auch als ein reines RS232 Modell (NetCom Plus 111 Mini) verfügbar.

Bildinformation: NetCom Plus 113 Mini

Vision Systems (VS) ist eines der führenden Unternehmen für Produkte der Daten-Kommunikation und der Industrie PC – Technologie. Gegründet wurde das Unternehmen 1993 von Herrn Dr.-Ing. Greg C. Nicolae. VS ist für seine Kunden ein kompetenter und verlässlicher Partner im Bereich der Industrie-Anwendungen. Durch eine konsequente Investitionspolitik ist gewährleistet, dass die Produkte technisch und qualitativ auf dem neuesten Stand der Technik sind. VS setzt hier bewusst auf Nachhaltigkeit und verfolgt, nicht alleine schon durch den intensiven Kontakt mit den Kunden, das Ziel, den Kunden in allen Produktlebensphasen (von der Entwicklung über die Produktion und Service) ein Optimum an Support zu bieten.

Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Höchste Performance auf kleinstem Raum»

Aspelohe 27A22848 NorderstedtDeutschlandTelefon: +49405284010Sebastian KösterVS Vision Systems GmbHSebastian KösterAspelohe 27A22848 NorderstedtTel.: +49405284010Email: sebastian.koester@visionsystems.dePermanenter Link zur Pressemitteilung