DTS-Maschinenbau Neunburg v. W. Eine Maschinenbaufirma macht den Unterschied.

(fair-NEWS)

DTS-MASCHINENBAU ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen, das als Partner für innovative, durchdachte und rentable Lösungen bei der Anfertigung verschiedenster Bauteile, in jeglicher Größe, Bedarfsmenge oder Gestaltung nach den Wünschen seiner Kunden fertigt. DTS-MASCHINENBAU steht für höchste Qualität in kürzester Zeit. Egal ob beim CNC-Fräsen oder Drehen. Mit einer unerschöpflichen Innovationskraft und einem modernen Maschinenpark vor allem aber einem Team aus Fachkräften sehen wir uns als Systemlieferant für Komplettlösungen oder Teilefertiger."Made in Bavaria" ist für uns nicht nur eine Meinung, sondern eine Einstellung. DTS-Maschinenbau ist führend, wenn es um die Bereiche Innovation, Technik, Liefertreue und Qualität geht.Für unsere Partner aber auch Zulieferer sind wir ein vertrauensvoller und fairer Partner. Zufriedene, motivierte und bestens ausgebildete Mitarbeiter sind dabei unser höchstes Gut. Dieses Engagement und die Leistung der inzwischen 50 Mitarbeiter setzen wir ein, um den Service- und Qualitätsgedanken zu leben.Wenn Sie wollen, begleiten wir Sie auf dem Weg von der ersten Idee bis zum Endprodukt. Dabei unterstützen wir unsere Auftraggeber im Bereich der technischen Entwicklung und der Konstruktion. Hierzu zählen wir auch die Beratung bezüglich materialgerechter Bauteilegestaltung.Unser Fokus liegt auf High-End-Bauteilen, die einen hohen Grad an Genauigkeit erfordern. Die Einhaltung von vorgegebenen und vereinbarten Lieferterminen sind für uns selbstverständlich. Sie können von unserer Vielseitigkeit profitieren. DTS-MASCHINENBAU bietet Ihnen umfassende Bearbeitungsmöglichkeiten für nahezu jede Herausforderung.Der DTS-Maschinenpark zur Komplettbearbeitung einzelner Werkstücke, Serienprodukten oder Baugruppen ist dabei stets auf dem neuesten Stand der Technik. Flache Hierarchien ermöglichen ein Höchstmaß an Flexibilität. Langjährige Erfahrung unseres Teams sichert beste Ergebnisse.Für jede Anwendung haben wir den "Dreh" raus.Folgende Materialien können wir bearbeiten:AluminiumlegierungenNickelbasierte Legierungen,Rost- und säurebeständigeEdelstähle und LuftfahrtstähleWerkzeugstähleWolfram und MagnesiumKupfer und MessingKunststoffhalbzeugeHartgewebe (z.B. EpoxidharzgebundeneGlasfaser-Kunststoff Verbindungen)Unser komplettes Leistungsspektrum:- CNC-Fräsen und Drehen-Schweißbau (MIG, MAG)-Montage von Baugruppen und Stahlbauten-Lohnfertigung von Werkzeugen und Ersatzteilen-Wärme- und Oberflächenbehandlung-Oberflächenveredelung (Polieren, Sandstrahlen, Glasperlstrahlen...)-Durchgängige QualitätssicherungUnsere Maschinenliste für das Fräsen oder Drehen senden wir Ihnen gerne zu.Für unsere Kunden sind wir ein ehrlicher, persönlicher und langfristiger Partner.Unsere Region liegt uns am Herzen. Als starker Arbeitgeber mit stetigem Wachstum sind wir regional integriert und überregional anerkannt. Wir pflegen ein Spezialisten Netzwerk mit innovativen Partnern in unserer Region und nutzen bevorzugt lokale Lieferanten. So sind die Kommunikationswege noch kürzer. Ausbildung wird bei uns großgeschrieben.Als zertifizierter Partner nach DIN ISO 9001:2015 stehen wir Ihnen zur Verfügung. Feste Ansprechpartner, die sich in jeder Produktionsphase um Ihr Anliegen Kümmern, ein Maschinenpark auf neuestem Stand der Technik zur Komplettbearbeitung von Baugruppen oder Serienprodukten.Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.Wenn Sie unsere Werte teilen und mit uns zusammenarbeiten möchten - zögern Sie nicht uns anzurufen. Nehmen Sie noch heute Kontakt zu uns auf.DTS Maschinenbau e.K.Industriestraße 6c92431 Neunburg v.W.Tel.: 09672 8131690Fax: 09672 8131699email: info@DTS-Maschinenbau.deInhaber/Geschäftsführer: Franz SchießlHR-Eintrag: Amtsgericht Amberg HRA 3481USt-IdNr.: DE278678433DUNS-Nr: 342781063Pressemitteilung und Presseberatung:Reinhold Bayerrenoar.de Marketing und Design RegensburgOsterhofener Str. 1293055 Regensburgemail: reinhold.bayer@renoarde.de



Bildinformation: DTS-Maschinenbau um Franz Schießl in Neunburg vorm Wald.

Wir lösen Ihr Problem.