Seminar mit Großmeister Wei Ling Yi in Heidelberg

Ganzheitliche Gesundheit, das Öffnen des Herzens und die Entwicklung der Seelenkraft sind bedeutsame Inhalte in den Vorträgen und Seminaren vonWeisheits- und Bewusstseinslehrer Wei Ling Yi. Als Großmeister seiner spirituellen Tradition hat er die Gabe, Menschen auf höchst humorvolle, stetsliebevolle und mitfühlende Weise zu berühren. Seine zeitlose und zugleich hoch aktuelle Lehre der Einheit von Himmel, Erde und Mensch (YiXue Lehre) und die daraus abgeleiteten praktischen Übungen ermöglichen es, die eigene Lebenskraft auf ein hohes Niveau anzuheben. So können wir unser eigener Heiler werden und unser Potential ganzheitlich entfalten.Das nächste Seminar "Dein bester Heiler bist du selbst" mit Großmeister Wei Ling Yi findet am 3. Juni 2017 von 13-18 Uhr im Edith-Stein-Haus, Neckarstaden 32, 69117 Heidelberg statt und kostet 36 EUR (Ermäßigung möglich).Informationen & AnmeldungUrsula Rihovsky Tel: 06221.2 68 16E-Mail: lotushaus-heidelberg@yixue.deYIXUE Übungsgruppe Heidelberg4 x die Woche in Heidelberg: Mo, Di, Mi und DoWeitere Infos auf Anfrage: Ursula RihovskyTel: 06221.26816 E-Mail: lotushaus-heidelberg@yixue.deWeitere Termine mit Großmeister Wei Ling Yi:Freitag, 02. Juni - YiXue VortragStuttgart 18:30 - 21:00 UhrHelene Walk E-Mail: helene.walk@t-online.deSonntag, 04 Juni - YiXue SeminarTübingen 11:00 - 16:00 UhrSonntag, 04 Juni - YiXue KulturabendMantren und Lieder mit Sifu Wei Ling YiTübingen 18:30 - 20:30 UhrZümrüt Dobruca E-Mail: lotushaus-tuebingen@yixue.deMo. 05.06.2017 (Pfingstmontag) Natur Event mit Großmeister Wei Ling Yi:"Kosmische Kräutermedizin empfangen"Schwäbische Alb - Gomadingen-OffenhausenStart: 10:30 Uhr, Parkplatz Landhotel Winter, Ziegelbergstr. 24,Info & Anmeldung: Helene Walk, helene.walk@t-online.deVertiefende Informationen zur Arbeit von GroßmeisterWei Ling Yi finden Sie auf www.yixue.de



Bildinformation: YiXue.de (Bildquelle: YiXue.de)