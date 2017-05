Neuerscheinung „Grundlinien für ein neues Weltbild“ von Dr. Wolfgang Hingst

(fair-NEWS)

Dr. Wolfgang Hingst entwirft in seinem kürzlich erschienenen Buch „Grundlinien für ein neues Weltbild“ einen möglichst breiten Überblick aller Wissenschaften, von Mathematik und Physik bis zu Biologie und Chaostheorie. Sein Ziel ist es, „Quantenphysik und die Entstehung des Weltalls und des Lebens“ für seine Leser zugänglich zu machen.Die wichtigsten Kernfragen werden diskutiert. Etwa: Was ist Quantenphysik? Oder: Wie ist die Entstehung des Lebens aus blanker Materie zu erklären? Diese Herausforderungen hat der Autor und promovierte Historiker mit „mühevollen Recherchen und vorsichtigem Herantasten an die Knackpunkte“ gemeistert. Ganz nach dem von Goya übernommenen Motto „Aun apprendo - Immer noch lerne ich“ arbeitet Dr. Hingst an seinem Projekt einer Weltgeschichte in mehreren Bänden.Band 1 beschreibt ein neues Weltbild unter Einbeziehung der Naturwissenschaften und der Philosophie. Er erzählt von Schrödingers Katze und Superpositionen ebenso wie von der Entstehung von Leben auf unserem Planeten oder bahnbrechenden Erfindungen und Entdeckungen oder dem schwierigen Verhältnis von Makro- und Mikrokosmos. Im Speziellen diskutiert er die Frage, warum der Zufall eine entscheidende Rolle spielt. Den Ansatz für ein neues Weltbild findet der Autor in der „Selbstorganisation“ (Emergenz), in symbiotischen Entwicklungen und im Schlüssel-Schloss-Prinzip. Er empfindet die neue Sicht auf die Weltgeschichte als schwierig, aber „atemberaubend“.Das Buch ist in Zusammenarbeit mit myMorawa des Morawa Lesezirkels entstanden. Eine preiswerte und unkomplizierte Möglichkeit, um ein Buch professionell und unabhängig zu veröffentlichen. Neben der hauseigenen Software werden zusätzliche Leistungen wie Lektorat und Design angeboten. Nach Bestellung wird das Buch innerhalb einiger Tage geliefert.Grundlinien für ein neues Weltbild - Weltgeschichte 1Wolfgang Dr. HingstSeitenanzahl: 484ISBN: 978-3-99057-764-6Größe: 14,8 cm x 21,0 cmErscheinungsdatum: 04.04.2017Paperback: 20,99 €