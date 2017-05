Die Jagd nach Vollbildern ist eröffnet

(fair-NEWS)

Berlin, 01.06.2017. Actiongeladener Spielspaß trifft auf ein stürmisches Abenteuer bei rauer See. Storm King, das Spiel des Monats Juni von BALLY WULFF, wird die Fans mit seinem ausgeklügelten Spielverlauf begeistern. Denn ein alter Kapitän begibt sich auf die Jagd nach dem ganz großen Fang, wobei er auf geblockte Wilds und Storm Spins trifft, die mit etwas Glück wertige Walzenbilder auslösen.Storm King von BALLY WULFF entführt auf 5 x 4 Walzen in alte Seefahrerzeiten, als hartgesottene Matrosen noch mit dem Segelschiff auf Walfang gingen. Die Wellen peitschen, während sich der alte Seebär mit seiner Harpune den Naturgewalten stellt. Anker, Netz und Steuerrad sorgen neben dem Kapitän und dem weißen Wal für interessante Gewinne, während das Segelschiff - der Zweimaster unseres Kommandanten - als Scatter fungiert. Bei der Jagd auf die beliebten Vollbilder stellt sich zunächst die Frage, ob auf kernigen 20 Gewinnlinien oder mutig auf 40 Linien gespielt werden soll.Wer noch mehr Action braucht, aktiviert ab einem Einsatz von 15 Punkten das Storm Spin Feature. Der Clou hierbei: Laufen auf der kompletten ersten Walze die gleichen Symbole ein, werden die Storm Spins automatisch ausgelöst: Der Spielgast wird hier mit drei Drehungen der übrigen Walzen belohnt, die in diesem Fall keinen Wetteinsatz erfordern. Bei jedem Dreh werden genau die Symbole gesammelt und gehalten, die die Storm-Spins zu Beginn gestartet haben. Die Hoffnung auf die grandiosen Vollbild-Gewinne steigt dabei mit jeder Walzendrehung.Richtig Laune macht auch das hölzerne Segelschiff. Erscheint es in seiner Funktion als Scatter ganze drei Mal auf den Walzen, werden Spielgäste mit zehn Freispielen belohnt, in denen die Wilds geblockt sind. Und jetzt kann es richtig spannend werden! Denn in den Freispielen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf die stürmischen Storm Spins, was für den ultimativen Spielspaß sorgt.Storm King ist ein sehr emotionales Spiel in beliebter Seefahrermanier und spricht den klassischen Jäger und Sammler unter den Spielgästen an. Glückspilze werden am Ende mit hochwertigen Walzenbildern belohnt, die das Spiel auch optisch zu einem echten Highlight machen.



Bildinformation: Storm King von BALLY WULFF