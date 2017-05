Ein Naturhotel in Südtirol – Hotel Rosengarten

(fair-NEWS)

Totale Entspannung im Welschnofen HotelWer Nähe zur Natur, hervorragenden Komfort und einfach nur Entspannung sucht, ist im Hotel Rosengarten in Welschnofen genau an der richtigen Adresse. Das Haus passt sich wunderbar an die idyllische Lage an. Am Fuße des Rosengartens im UNESCO Weltnaturerbe der Dolomiten befindet sich das mit natürlichen Materialien eingerichtete Haus. Es verfügt über 38 Zimmer und Suiten und ist daher umso ruhiger. Inmitten von Wäldern und Wiesen lässt sich die einzigartige Natur Südtirols genießen.Gaumenfreuden am Rosengarten in SüdtirolEin besonderes Highlight des Hauses ist die hervorragende Küche. Ernährungsbewusste Gäste haben zudem die Gelegenheit, einen Kochkurs beim Küchenmeister Roman Rechenmacher zu belegen. Das sechs-Gänge-Menü überwältigt einen mit wunderbaren Geschmackserlebnissen. So stammen die saisonalen Produkte in der Regel aus der Region. Für den besonderen Geschmack sorgen die köstlichen Wald- und Wiesenkräuter. Gekocht wird in frischem Almquellwasser des Nigerbachs.Wellness inmitten der Dolomiten am RosengartenEndgültig abgerundet wird der Wohlfühlurlaub im Hotel Rosengarten durch den umfangreichen Wellnessbereich. Von Massagen über Beautybehandlungen finden Gäste hier alles, was der Entspannung und dem Wohlbefinden dient. Die Nähe zur Natur findet sich auch im Wellnessbereich wieder. So können Sie zum Beispiel beim Schwimmen im Neuen Panoramahallenbad die wunderschöne Aussicht über die Südtiroler Bergwelt genießen. Darüber hinaus bietet der Wellnessbereich eine finnische Sauna, eine Kräutersauna, eine Infrarotsauna, ein türkisches Dampfbad, ein Vitarium, eine Erlebnisdusche, einen Felsen-Whirlpool, eine Kneipp-Tretanlage und einen Steinbrunnen-Ruheraum. Sie können sich einfach entspannen, die Seele baumeln lassen und den zuvorkommenden Service genießen.Weitere Informationen, Bilder und Termine finden Sie unter www.hotelrosengarten.it/