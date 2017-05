Compliance Sommercampus 2017 eröffnet!

(fair-NEWS)

Der Fernlehrgang zum Certified Chief Compliance Officer mit exklusiver Zertifizierung im Compliance Management!Einstieg in den Compliance Sommercampus 2017 ist ab sofort möglich.Der Wirtschaftscampus setzt damit die Reihe des Compliance Sommercampus im fünften Jahr erfolgreich fort und freut sich auf neue Teilnehmer.Der Compliance Sommercampus 2017 richtet sich an bereits tätige oder zukünftige Compliance-Beauftragte, Mitarbeiter aus den Bereichen Finanzbuchhaltung, Controlling, Einkauf, Vertrieb, Geschäftsführer, Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats, Geldwäsche- und Antikorruptionsbeauftragte sowie an Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer.Inhalte des Compliance Sommercampus 2017 sind unter anderem:• Arbeitsrecht und Compliance• Kartell- und Wettbewerbsrecht• Risikomanagementsystem (RMS)• Innerbetriebliches Kontrollsystem (IKS)• Compliance im Rechnungswesen und Controlling• ISO 19600 – Richtlinien für ein CMS• ISO 37001 - Compliance Standard AntikorruptionWährend des Compliance Sommercampus 2017 wird das Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR) e.V. exklusiv nur für diese Teilnehmer die Zwischenzertifizierung zum Certified Compliance Officer durchführen.Die abschließende Zertifizierung zum Certified Chief Compliance Officer wird bundesweit, zum Beispiel in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Leipzig oder München sowie für Teilnehmer aus der Schweiz in Zürich bzw. für Teilnehmer aus Österreich in Wien angeboten.Ausführliche Informationen zu den Inhalten und zum Compliance Sommercampus 2017 finden Sie auf der Webseite des Wirtschaftscampus unter:Eine gesonderte Broschüre zum Compliance Sommercampus 2017 kann unverbindlich via Mail beim Wirtschaftscampus ( www.wirtschaftscampus.de ) angefordert werden.



Bildinformation: Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH