Herzliche Einladung ins Spessart-Mainland zur Presse-Recherchereise „Wellness, Wein und Wandern“

Liebe Journalisten,im September 2017 lädt der Tourismusverband Spessart-Mainland zu einer Presse-Recherche-Tour zu den Höhepunkten des Spessart-Mainlands zu den Urlaubsthemen Wellness, Wein und Wandern ein.Wir bitten Sie, uns das beigefügte Anmeldeformular bis zum 26. Juni 2017 zurückzusenden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, kann es sein, dass wir aufgrund einer Vielzahl von Anmeldungen eine Auswahl treffen müssen. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.Termin: 13. bis 15. September 2017Programm:Mittwoch (Wellness):bis 14:00 Uhr Eigene Anreise nach Bad Soden-Salmünster, evtl. Transfer vom Bahnhof/Flughafen,Check-in im KIS Hotel am Kurpark (www.kishotel.de)14:00 Uhr Empfang und Begrüßung durch Kurdirektor Stefan Ziegler im Café FORUM im Kurpark15:00 – 17:00 Uhr Persönliche Sole-Wellness-Anwendung im WellVitamed der Spessart Thermeinkl. Besuch der Bade- und Saunalandschaft (bitte im Anmeldebogen ­vermerken!)18:00 Uhr Besuch der Totes-Meer-Salzgrotte19:30 Uhr Abendessen „Die Spezerei“ im Hotel Fiori (www.hotel-fiori.de)Donnerstag (Wellness und Wein):bis 09:00 Uhr Frühstück im KIS Hotel09:00 – 10:00 Uhr „Auf den Spuren der Sole“ – Entdeckertour rund um die Spessart Therme(Treffpunkt: Eingang Spessart Therme)10:00 – 11:00 Uhr Vorstellung der Spessart Therme durch Kurdirektor Stefan Ziegler11:00 Uhr Transfer nach Aschaffenburg12:00 Uhr Ankunft in Aschaffenburg12:30 Uhr Begrüßung und Mittagessen in Aschaffenburg im „Biersepp“14:00 Uhr Stadtführung Aschaffenburg u.a. mit Schloss Johannisburg und Pompejanum16:30 Uhr Transfer nach Klingenberg in Churfranken17:00 Uhr Ankunft Klingenberg und Check-in im Hotel Schöne Aussicht;www.straubs-schoene-aussicht.de18:30 Uhr Abendessen mit churfränkischer Weinprobe in „Straubs Restaurant“Freitag (Wein und Wandern):bis 9:00 Uhr Frühstück im Hotel09:00 Uhr Wanderung mit dem Winzer auf dem Fränkischen Rotwein Wanderweg und durch dieSeltenbachschlucht – danach Schlendern durch die Klingenberger Altstadt mit Besuch einiger Ateliers12:30 Uhr Häckervesper im Weingut Hofmann-Herkert, www.weingut-hofmann-herkert.de14:30 Uhr Transfer nach Bad Soden-Salmünster bzw. zum Bahnhof bzw. individuelle AbreiseFotos: bfs / Tourismusverband Spessart-Mainland / Andreas Hub / Till Benzin / Holger Leue



