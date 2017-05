Advantage Report 2016: PURINA ist erneut die Nummer eins

(fair-NEWS) PURINA hat im aktuellen Report der Advantage Group erneut den Titel "Bester Hersteller der Pet Care Branche" im LEH in Deutschland gewonnen. Bereits seit 2010 belegt Nestle Purina PetCare, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Heimtiernahrung, unangefochten den ersten Platz und kann sich zum siebten Mal in Folge souverän gegen die Wettbewerber durchsetzen. Die unabhängige Advantage Group, die Leistungs-Benchmarking-Programme durchführt, befragt jährlich 200 Personen, die im deutschen Handel tätig sind, unter anderem aus dem Bereich des Lebensmitteleinzelhandels. Der Advantage Report liefert qualitatives Feedback zu der Leistungsbewertung eines Unternehmens seitens des Handels im Vergleich zum relevanten Wettbewerb.



Meister aller Klassen: PURINA Spitzenreiter in allen Leistungskategorien

Mit einer durchgehend starken Performance überzeugt PURINA den Handel 2016 nicht nur in der Gesamtbewertung - der Branchenprimus führt in allen sieben Leistungskategorien: Bewertet wurden die Bereiche ,Geschäftsbeziehung", ,Mitarbeiter", ,Kategorieentwicklung", "Verbrauchermarketing", ,Handelsmarketing und Verkaufsförderung", "Supply Chain Management" sowie "Kundenservice". Im direkten Wettbewerbsvergleich führt PURINA die Branche in diesem Jahr besonders eindeutig in der Kategorie "Verbrauchermarketing" an. Bei Aussagen wie "Bietet effektive Marketingmaßnahmen für Marken", "Managt Neuprodukteinführungen effektiv" oder "Entwickelt innovative Produkte und Verpackungen" kann das Unternehmen unter anderem die höchsten Bewertungen erzielen. Aber auch in dem Bereich ,Supply Chain Management" schneidet PURINA bei dem Kriterium "Liefert Bestellungen pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt" am besten ab. Dieser Punkt wurde von allen Befragten der diesjährigen Studie als besonders wichtig angesehen. Ebenso für den Handel von großer Bedeutung waren zum Beispiel die Aussagen "Versteht die spezifischen Strategien und Ziele unseres Unternehmens und geht darauf ein" sowie "Verfügt über einen leicht erreichbaren, lösungsorientierten Kundenservice", bei denen Nestle Purina PetCare ebenfalls die besten Bewertungen erhält.



Über die Jahre konnte das Unternehmen immer wieder seine Branchenführerschaft erfolgreich verteidigen und ausbauen.



Erstklassige Ergebnisse durch Premium-Marken und Innovationen

Der wiederholte erste Platz im Ranking der Advantage Group für den LEH in 2016 unterstreicht den Einfluss von PURINA als Wachstumstreiber für Tiernahrung. Das Unternehmen ist mit Premium-Produkten seit Jahren auf Erfolgskurs und wird auch weiterhin mit hochwertigen Innovationen die Wünsche der Kunden bedienen und somit für weiteres Wachstum sorgen. Dabei versteht sich PURINA als Partner des Handels - in enger Zusammenarbeit kann das Potenzial der Kategorie bestmöglich ausgeschöpft werden.