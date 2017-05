paysafecard setzt auf YAMBS.eBanking

Pressemitteilung von Software4Professionals GmbH & Co. KG

Aufwand für Kontoauszugsverarbeitung von 20 Stunden auf 30 Minuten reduziert

(fair-NEWS) Stuttgart, 31. Mai 2017 - Die Electronic-Banking-Lösung YAMBS.eBanking von Software4Professionals GmbH & Co. KG wird seit kurzem vom Online-Zahlungsdienstleister paysafecard genutzt. Bisher bearbeitete die Buchhaltung bis zu 600 Positionen pro Tag manuell, mit YAMBS.eBanking werden nun 95 Prozent der Zahlungsein- und -ausgänge automatisch verbucht.



paysafecard ist einer der globalen Marktführer im Bereich der Online-Prepaid-Zahlungsmittel und Teil der Paysafe Group plc. Die Buchhaltung der Unternehmensgruppe bearbeitet zentral die Zahlungsein- und -ausgänge der 14 Gesellschaften. Über 150 Bankkonten wurden bisher pro Tag von mehreren Mitarbeitern händisch verbucht. "Insgesamt bearbeitete die Buchhaltung nahezu 100.000 Positionen pro Jahr manuell", beschreibt Katerina Lomasowa, Leiterin Rechnungswesen bei paysafecard, die Herausforderung.



Abhilfe brachte die Einführung der Electronic-Banking-Lösung <a href="https://www.yambs.eu/loesungen/yambsebanking/">YAMBS.eBanking</a>. Die Einführung der Software lief parallel zum Tagesgeschäft und war innerhalb von zwei Tagen abgeschlossen. "Ich war erstaunt, wie problemlos und schnell die Implementierung verlief", sagt Katerina Lomasowa von paysafecard. "Auch der Support durch Software4Professionals ist sehr gut. Jede Anfrage von uns wird live im System gemeinsam bearbeitet." Ein weiterer Vorteil sei, dass die Buchhaltung Programmanpassungen direkt in der Fachabteilung ohne Unterstützung der IT vornehmen kann.



Das Ergebnis des Projektes kann sich sehen lassen. Mithilfe von YAMBS.eBanking wurde die Effizienz in der Buchhaltung deutlich gesteigert. Bei einer Trefferquote von 95 Prozent konnte die tägliche Arbeitsbelastung bei der Kontoauszugsverarbeitung auf 30 Minuten reduziert werden. "Diese enorme Zeitersparnis ist für meine Mitarbeiter und mich täglich eine große Erleichterung. YAMBS.eBanking hat uns geholfen, die Kontoauszugsverarbeitung maximal zu verschlanken. Sicherlich gibt es auch in anderen Bereichen noch Optimierungspotenzial", vermutet Katerina Lomasowa. Dieses Potenzial möchte sie künftig gemeinsam mit Software4Professionals aufspüren und mithilfe automatisierter Prozesse heben.

Bildinformation: paysafecard setzt auf YAMBS.eBanking

Seit 2002 unterstützt die Software4Professionals GmbH & Co. KG Konzerne und mittelständische Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse im Finanz- und Rechnungswesen schneller, effizienter und transparenter zu gestalten. Durch die Kombination von Expertenwissen im Finanz- und Rechnungswesen sowie der SAP-Beratung profitieren Unternehmen von maßgeschneiderten Lösungen zur automatischen Buchung von Belegen in SAP. Die von Software4Professionals entwickelte Standardsoftware-Suite YAMBS umfasst Lösungen für das Electronic Banking, die Avise-Verarbeitung, Eingangsrechnungen und Sammelrechnungs-Belege. Zukünftig wird ein Hauptaugenmerk auf dem Datentransfer und der Verarbeitung von Informationen aus PDF-Dateien jeglicher Art in SAP liegen. Die Software ist in mehr als zehn Sprachen verfügbar und wird weltweit bei über 170 namhaften Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größenklassen mit Erfolg eingesetzt. Software4Professionals hat seinen Hauptsitz in Stuttgart und ein Büro in Wien (Österreich).

