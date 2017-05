Ein kleiner Igel erobert die Welt

(fair-NEWS)

Der kleine Ole lebt mit seiner Mutter und den Geschwistern im Wald. Aber Ole ist der Kleinste und kommt sich sehr unnötig vor - doch dann passiert etwas, wo der kleine Igel seine wahre Größe beweisen kann.Das Buch ist ein "Zauberbuch", wendet man es, so ist das komplette Buch seitenkonform in Englisch. Es Werk, mit dem Kinder auch selbstständig ihr Sprachwissen erweitern können. Ideal auch zum Vorlesen und für den Englischunterricht in Kindergärten und Grundschulen.Die Geschichte wird von vielen handgezeichneten Illustrationen der Künstlerin Karin Pfolz begleitet.Gebundene Ausgabe: 44 SeitenSprache: Englisch, DeutschISBN-10: 3961112541ISBN-13: 978-3961112548Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 4 JahrenPassend zum Buch gibt es auch eine Ole-Tasche.https://shop.spreadshirt.at/1139675/-A111091040?productType=56&appearance=307Über die Autorin:Denise Träbing wurde im Jahr 1981 geboren. Aufgewachsen in einem kleinen nordhessischen Dorf gut 20 Kilometer südlich von Kassel, in dem sie bis heute lebt. Die gelernte Versicherungskauffrau ist verheiratet und hat zwei Kinder.Seit ihrer frühen Jugend liest sie gern und viel. Die Idee, selbst irgendwann den Stift in die Hand zu nehmen, kam schon vor einigen Jahren auf. Einmal in ihrem Kopf, ließ sie sie nicht mehr los. Die ersten Versuche waren holprig, aber jetzt wollte sie es erst recht wissen. Mit "Wenn du gehst" erfüllt sie sich einen Traum.Für die Zukunft wünscht sie sich, noch mehr Geschichten zum Leben erwecken zu dürfen, um sie mit ihren Lesern zu teilen.Über den Verlag:http://regiowiki.at/wiki/Karina_VerlagGegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Karina-Verlag