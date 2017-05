Fukasaku, alles Gute zum Geburtstag

(fair-NEWS) Obwohl ich schon viele Spiele gesehen habe, haben mich nur ein paar wenige wirklich in ihren Bann gezogen. Dieses Jahr hat mich ein Anime-Spiel sehr gefesselt, es heißt Naruto Online. Es orientiert sich stark am Original und bietet vielfältige Spielinhalte. Ich empfehle es allen Anime- und Spielfans.



Als weise Kröte vom Myoboku-Berg ist deine Stellung direkt unter Gamamaru.



Erst hast du Jiraiya die Eremiten-Künste beigebracht und dann Naruto.



Bei normalen Kämpfen bist du meist nicht dabei.



Doch wenn du einmal da bist, zeigst du, welche Eremiten-Künste du so alles draufhast.



Du bist wirklich stark!