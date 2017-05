Kommunikationsbudgets von Unternehmen müssen dringend angepasst werden

(fair-NEWS)

(news4today) - Kommunikation spielt in der digitalen und vernetzten Welt eine viel größere Rolle für Unternehmen, als noch vor zehn oder zwanzig Jahren. Die Unternehmen müssen sich den veränderten Bedingungen anpassen und vor allem ihren Kommunikationsabteilungen mehr Bedeutung zumessen. Damit die Kommunikationschefs und ihre Abteilungen ihre Aufgaben in der heute notwendigen Weise erledigen können, benötigen sie mehr Budget, mehr Mitarbeiter und mehr Verantwortung.<a href="www.iwb-institut.de">IWB </a>erstellt für nahezu jede Branche Benchmarks zur Ermittlung der richtigen Höhe des Kommunikationsbudgets und ermittelt Best-Practice-Beispiele, wie Kommunikationsausgaben in Unternehmen strategisch eingeplant und operativ eingesetzt werden. Hierzu ist eine Wirkungsmessung von Kommunikationsmaßnahmen sehr hilfreich.Durch fokussierte Kommunikationsstrategien realisieren Unternehmen Wettbewerbsvorteile und Wachstumschancen und eliminieren rechtzeitig Wachstumsrisiken durch vorbeugendes Kommunikationsmanagement.



Bildinformation: IWB erstellt für nahezu jede Branche Benchmarks zur Ermittlung des Kommunikationsbudgets