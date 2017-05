Online-Soldatenmesse SOLDATA konnte Besucherzahlen steigern

(fair-NEWS)

Burgheim. Über 7.500 Soldatinnen und Soldaten haben sich vom 16. bis 20. Mai 2017 auf der Online-Messe SOLDATA über Karriere- und Weiterbildungsoptionen sowie verwandte Angebote informiert. Damit hat sich der Dienstzeitende-Ableger als Informationsplattform für aktive und ehemalige Angehörige der Bundeswehr etabliert.Felix Klein, Geschäftsführer der DZE GmbH, sieht sich bestätigt: „Seit 2010 beobachten wir den Markt der Soldaten, die kurz vor oder nach ihrem Dienstzeitende stehen. Das Interesse an innovativen Informationsmöglichkeiten ist gestiegen. Mit der SOLDATA haben wir ein komplett digitales Angebot entwickelt, mit dem wir diesen Bedürfnissen Rechnung tragen.“Die Online-Messe verringert den Aufwand für Besucher und Aussteller. Anbieter von Angeboten für Soldaten können räumlich unabhängig agieren und benötigen keinen teuren Messestand. Der Kontakt findet per Chat oder Email statt. Video-Vorträge runden das Angebot ab. „Für mich war es wichtig, kompakt verschiedene Angebote für die Techniker-Ausbildung zu vergleichen. Durch die SOLDATA konnte ich schnell per Chat Kontakt mit Anbietern aufnehmen“, erläutert ein Besucher seine Vorteile.Das DZE-Team richtet den Blick schon wieder nach vorn. Die nächste Auflage der SOLDATA findet vom 14. bis 20. November 2017 statt. Interessierte Aussteller profitieren aktuell von günstigen Frühbucherrabatten.Weitere Informationen unter www.soldata.de und www.dienstzeitende.de



Bildinformation: Felix Klein, Geschäftsführer DZE GmbH