Naturbelassene Hölzer sorgen für Spa-Momente

(fair-NEWS)

Hamburg. Naturbelassene Hölzer, Hingucker-Materialien wie Marmor und Flusstein, ein authentisches wie durchdachtes Design - das sind die Zutaten, mit denen Tikamoon qualitative und nachhaltige Badmöbel produziert.Die Produkte des norddeutschen Unternehmens überzeugen aber nicht nur durch die ästhetische Zusammenstellung der Materialien, sondern ebenso durch eine hohe Funktionalität, wie zum Beispiel großzügiger Stauraum und praktische Ablageflächen. Mit einem hohen Anspruch an die Gestaltung gelingt es Tikamoon, das Badezimmer zuhause in ein echtes Spa zu verwandeln. Die außergewöhnlichen Formen stehen für Modernität und Stil, die verwendeten Naturmaterialien für Gemütlichkeit und Wärme.Neben Schränken, Waschtischen und -becken, zählen auch Spiegel und Accessoires, wie Handtuchhalter und Seifenschalen, zum Badsortiment von Tikamoon. In jedem Stück steckt liebevolle Handarbeit und die enge Zusammenarbeit von Lieferanten, Designern und Handwerkern.Alle Badartikel sind direkt im Onlineshop auf www.tikamoon.de erhältlich und werden innerhalb von sieben Werktagen fertigmontiert geliefert.



Bildinformation: Waschbeckenunterschrank aus Teak