Handwerk lobt PDR Rücknahmeservice

99,6 Prozent der Kunden von PDR waren 2016 mit dem kostenlosen Rückhol- und Recyclingservice für gebrauchte Montageschaumdosen zufrieden oder sehr zufrieden. Das ist das Ergebnis einer Kundenumfrage, welche die PDR Recycling GmbH + Co KG, Thurnau (Oberfranken), bei 608 Handwerksunternehmen, Baumärkten und kommunalen Sammelstellen durchführte. Auch die Logistikpartner, die im Auftrag von PDR die gebrauchten Verpackungen direkt beim Unternehmen abholen, schnitten mit 99,5 Prozent Gesamt-Zufriedenheit sehr gut ab. "Das zeigt, dass es für die Entsorgung der als gefährlicher Abfall eingestuften PU-Schaumdosen eine komfortable und gesetzeskonforme Rückgabemöglichkeit gibt", erklärt PDR Geschäftsführer Thomas Hillebrand.Die Teilnahme an dem Rücknahmeservice für PU-Schaumdosen ist einfach: Die gebrauchten Bauschaumdosen werden im Originalverkaufskarton gesammelt. Dieser dient gleichzeitig als Rücksendekarton. Danach genügen ein gebührenfreier Anruf (0800-7836736) oder Fax (0800-7836737), eine E-Mail (abholauftrag@pdr.de) oder der Klick auf den Button "Online Abholauftrag" auf www.pdr.de . Damit ist der Auftrag erteilt. Im Anschluss kümmern sich die Recyclingspezialisten um Abholung und Recycling. Der Betrieb erhält eine Übernahmebestätigung, mit dem er die korrekte Entsorgung des Sonderabfalls gegenüber den Behörden nachweisen kann.Die Einstufung der Bauschaumdosen als gefährlicher Abfall ist ihrem MDI-Gehalt geschuldet. Sie dürfen deswegen nicht in den Baumischcontainer, Restmüll, Gelben Sack oder die Weißblechsammlung. Der richtige Weg ist das Recycling über PDR. Diese verwertet die Dosen zu über 95 Prozent, davon etwa 80 Prozent stofflich, und führt die zurückgewonnenen Rohstoffe und Produkte wieder in den Wirtschaftskreislauf zurück.



Bildinformation: Der PDR Recyclingservice für gebrauchte Bauschaumdosen bekommt gute Noten. (Bildquelle: PDR Recycling GmbH + Co KG)