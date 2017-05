Das große Schwarze: KitchenAid setzt mit neuer Linie alles auf eine Farbe

(fair-NEWS)

Keine Farbe ist so elegant, einfach zu kombinieren und zeitlos wie Schwarz. Nicht nur auf Laufstegen hält sich die dunkelste Nuance des Farbkreises Saison für Saison, auch in den Küchen zu Hause liegt die Farbe im Trend. Deshalb präsentiert der Premiumhersteller KitchenAid in diesem Sommer seine ersten Edelstahlgeräte in Schwarz. Die Black Line umfasst das umfangreiche Ofen-Sortiment wie auch die Wärmeschublade und ist ab Juli im Küchenhandel erhältlich.Stuttgart, Mai 2017. „Die Farbe Schwarz steht für Eleganz, Stärke und Selbstbewusstsein. Gerade in der Kombination mit Edelstahl haben wir so ein zukunftsweisendes und zeitloses Design geschaffen“, erklärt Burkhard Mölleken, Sales & Marketing Manager von KitchenAid Großgeräten. Dem Trend nach individueller Raumgestaltung und neuen Farbkonzepten folgend, setzt der Premiumhersteller mit seiner neuen Linie auf die Erweiterung seiner Palette. Die ab Sommer 2017 erhältliche Black Line kombiniert gebürsteten Edelstahl in Schwarz mit Details aus Chrom und profilierten Griffen. „Mit unserer neuen Linie erweitern wir unser Portfolio und bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Individualisierung“, ergänzt Mölleken.Schwarz sieht in der Kücheneinrichtung nicht nur elegant aus und ist als Kombinationsfarbe vielfältig einsetzbar, sondern bietet daneben den großen Vorteil, dass es schmutzunempfindlich ist. Zusätzlich schützt die PrintShield-Technologie, eine spezielle fleckenresistente Politur, die Edelstahloberflächen vor Fingerabdrücken und Schmierstellen und macht die Black Line besonders langlebig.Die Kollektion umfasst eine aufeinander abgestimmte Reihe von Großgeräten wie den Twelix-Artisan-Backofen, den Twelix-Backofen, den Turbo-Ofen, die Wärmeschublade, den Kombidämpfer und Mikrokombis wie auch farblich passende Türverkleidungen aus schwarzem Edelstahl für Geschirrspüler. Die Black Line ist ab Juli 2017 im Küchenhandel erhältlich. Weitere Informationen zur neuen Linie finden Sie unter www.kitchenaid.de