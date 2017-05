Rezeptfrei Ephedrin kaufen: online Ephedrinpräparate ohne Rezept bestellen

(fair-NEWS)

Ephedrin ist ein Pharmazeutikum mit anregender Wirkung, das aus chemischer Perspektive eine auffällige Ähnlichkeit zu Amphetaminen aufweist. Es wird als Grundstoff für einen simplen Syntheseweg von Metamphetamin (Crystal Meth) verwendet. Zwar wirkt Ephedrin wesentlich schwächer als die zuletzt genannten Arzneistoffe, kann jedoch bei überhöhter Dosierung lebensbedrohliche Begleiterscheinungen wie Herzrasen, Störungen des Herzrhythmus und Herzinfarkt hervorrufen. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts war Ephedrin in den meisten Ländern frei erhältlich. Heute unterliegt es der Verschreibungspflicht und ist darüber hinaus im Grundstoffüberwachungsgesetz erfasst. Von diesen Regelungen ausgenommen sind manche Erkältungsmedikamente, die geringe Mengen der Substanz enthalten.Nach Inkrafttreten der aktuellen Abgaberichtlinien stellte sich heraus, dass insbesondere Sportler nicht auf ihren geschätzten und gewohnten Fitmacher verzichten möchten. Innerhalb kürzester Zeit erkannten anonyme Onlineshops die Nachfrage und schufen Plattformen, wo man Ephedrin kaufen kann, ohne ein Rezeptformular zu besitzen. Anonymisierte Umfragen haben ergeben, dass der Ephedrinkonsum unter Bodybuildern, Kraftsportlern und Leichtathleten kaum zurückgegangen ist. Dass man bei der Beschaffung eine Ordnungswidrigkeit begeht, wird von den Konsumenten in Kauf genommen. Die Google-Suche nach dem Keyword „Ephedrin kaufen“ liefert rund 50.000 Ergebnisse. Schon auf der ersten Ergebnisseite sind hauptsächlich Kaufangebote zu finden bzw. Websites, die geschaffen wurden, um solche Shops zu bewerben. Die hohe Anzahl der Verkaufsplattformen legt die Schlussfolgerung nahe, dass die Nachfrage immens sein muss. Exakte statistische Daten sind jedoch, aufgrund der selbst gewählten Anonymität der Anbieter, nicht zu erheben.Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass das den gesetzlichen Abgabebeschränkungen zugrunde liegende Ziel verfehlt wurde. Wie schon eingangs ausgeführt, blieb der Ephedrinmissbrauch in der hauptsächlichen Zielgruppe unverändert. Als Ephedrin legal erhältlich war, konnten Apotheker und Ärzte ihren Klienten noch nützliche Ratschläge zur Anwendung geben und waren die ersten Ansprechpartner beim Auftreten unerwünschter Nebenwirkungen. Da die Konsumenten sich heute in einer rechtlichen Grauzone bewegen, ist die Hemmschwelle zur Inanspruchnahme fachlicher Hilfe höher. Die steigenden Fallzahlen bei Herzerkrankungen in der genannten Gruppe sind zum Teil auf die Verschärfung der Rechtslage zurückzuführen. Viele Mediziner und Pharmazeuten fordern daher eine Rückkehr zu den alten Abgaberichtlinien.Privatpersonen, die online Ephedrin kaufen, gehen das Risiko ein, Betrügern oder Fälschern zum Opfer zu fallen, die nachgemachte, falsch deklarierte oder abgelaufene Präparate versenden. Einen Händler zu finden, der auf dem „grauen“ Markt nur Qualitätsprodukte anbietet, ist aber auch im deutschsprachigen Bereich möglich. Einen Überblick über Anbieter und Preise findet man unter folgendem Hyperlink, der an dieser Stelle ausschließlich zu Recherche- und Dokumentationszwecken veröffentlicht wird. Er soll keinen Aufruf zum Erwerb verschreibungspflichtiger Arzneimittel darstellen: https://ephedrinkaufenblog.wordpress.com/