Superleicht und ultramobil: Toshiba Portégé X30-D Notebooks ab sofort verfügbar

Toshiba stellt vier Konfigurationen der neuen Portégé X30-D-Reihe vor

(fair-NEWS) Neuss, 31. Mai 2017 – Die brandneue Portégé X30-Serie der Toshiba Europe GmbH ist ab sofort mit vier Konfigurationen in Deutschland verfügbar. Die ultramobilen Business-Notebooks Toshiba Portégé X30-D-10M, Portégé X30-D-11U, Portégé X30-D-121 und Portégé X30-D-123 zeichnen sich neben hoher Leistung durch das elegante Design, ein stabiles Magnesium Chassis und das besonders leichte Gewicht von nur 1,05 Kilogramm aus.



Die Geräte sind in Deutschland zu folgenden Preisen (jeweils UVP inkl. MwSt.) erhältlich:

Portégé X30-D-10M: 1.669 Euro (Intel® Core™ i5-7200U, 8 GB Speicher, 256 GB PCIe SSD, 13,3“ (33,8 cm) FHD Touch )

Portégé X30-D-11U: 1.599 Euro (Intel® Core™ i5-7200U, 8 GB Speicher, 256 GB PCIe SSD, 13,3“ (33,8 cm) FHD)

Portégé X30-D-121: 2.029 Euro (Intel® Core™ i7-7500U, 16 GB Speicher, 512 GB PCIe SSD, 13,3“ (33,8 cm) FHD)

Portégé X30-D-123: 2.089 Euro (Intel® Core™ i7-7500U, 16 GB Speicher, 512 GB PCIe SSD13,3“ (33,8 cm) FHD Touch)



Volle Power – auch unterwegs

Die neuen Portégé X30-D Modelle sind serienmäßig mit Windows 10 Pro ausgestattet und verfügen über leistungsstarke Intel® Core™ Prozessoren der siebten Generation. Entspiegelte Full-HD-Displays mit einer praktischen Bildschirmdiagonale von 13,3 Zoll (33,8 cm) eignen sich ideal für den mobilen Gebrauch. Gleichzeitig sind die Bildschirme groß genug, so dass ein angenehmes Arbeiten auch im Zug oder Flugzeug mit eingeschränkten Platzverhältnissen möglich ist. Die Portégé X30-D-10M und Portégé X30-D-123 Modelle sind darüber hinaus mit Full-HD Touch Displays mit In-Cell Touch Technologie ausgestattet. Das stoßfeste Gehäuse aus Magnesium ist lediglich 1,05 Kilogramm leicht und 15,9 Millimeter hoch. Damit ist der Portégé X30-D ganze 11 Prozent dünner und 13 Prozent leichter als der beliebte Portégé Z20t-C1.



Hybrid Cooling Technologie für niedrigen Energieverbrauch

Dank der verbauten Hybrid Cooling Technologie bieten die Business-Notebooks der Portégé X30-Reihe dauerhaft starke Leistung bei niedrigem Energieverbrauch. Wird eine Vielfalt an Hochleistungstechnologie auf kleinstem Raum verbaut, kann es bei starker Nutzung zu Hitzeentwicklung kommen. Die Hybrid Cooling Technologie sorgt in diesem Fall für eine sofortige Kühlung des Notebooks, wirkt der Erhitzung des Geräts entgegen und ermöglicht infolgedessen auch einen deutlich reduzierten Energieverbrauch.



Praktische Features und Anschlüsse für noch mehr Komfort

Jedes der vier Portégé X30-D Modelle enthält wichtige Anschlüsse wie beispielweise USB 3.0, USB Typ-C™ 2, einen HDMI-Port, einen MicroSD-Slot sowie einen integrierten SmartCard Reader. Die Notebooks lassen sich zudem mit dem Toshiba Thunderbolt 3 Dock verbinden. Dieser bietet weitere wichtige Schnittstellen wie einen DisplayPort, VGA und LAN. In Kürze wird auch Wireless Wide Area Network (WWAN) auf den Portégé X30-D Notebooks verfügbar sein.



1 Das Gewicht kann je nach Produktkonfiguration, Komponenten der Zulieferer, Veränderungen im Herstellungsprozess sowie anderen Faktoren variieren.

2 USB Type-C. Die höchstmögliche, theoretische Transferrate eines Universal Serial Bus (USB) Type-C beträgt laut Spezifikationen 10 Gbit/s. Die tatsächliche Übertragungsrate hängt jedoch von den Systemkonfigurationen und anderen Faktoren ab.



Alle anderen hier erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Änderungen von Produktspezifikationen und Konfigurationen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Abweichungen des Produktdesigns und der Produktmerkmale sowie Abweichungen von den dargestellten Farben sind möglich. Irrtum vorbehalten.

Bildinformation: Superleicht und ultramobil: Toshiba Portégé X30-D Notebooks ab sofort verfügbar

Über Toshiba

Die Toshiba Corporation, ein „Fortune Global 500“ Unternehmen, gliedert ihre hochentwickelten elektronischen und elektrischen Produkte und Systeme in drei Kerngeschäftsfelder: Energie, die den Alltag sicherer und sauberer gestaltet; Infrastruktur, die eine hohe Lebensqualität sicherstellt und Storage für die Stärkung der modernen Informationsgesellschaft. Getreu den Prinzipien des Leitgedankens der Toshiba Group, „Committed to People, Committed to the Future“, betreibt Toshiba ihr weltweites Geschäft und trägt dazu bei, eine Welt zu formen, in der Menschen überall als geschützte Gemeinschaft leben und sich wohlfühlen können.

Die Toshiba Corporation wurde 1875 in Tokio gegründet und umfasst heute ein globales Netzwerk aus 550 Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von über 50 Milliarden US-Dollar (5,6 Billionen Yen) und über 188.000 Mitarbeitern (Stand: 31. März 2016).

Die Toshiba Europe GmbH (TEG) mit ihrer Zentrale in Neuss, Deutschland, ist ein Tochterunternehmen der Toshiba Corporation, Tokio und Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation, Tokio.



Weitere Informationen über die Digital Products & Services von Toshiba sind unter www.toshiba.de erhältlich. Reprofähige Bilddaten erhalten Sie auf Anfrage bei Flutlicht oder auf der Toshiba Homepage unter dem Link www.toshiba.de/press/image-library/



