So zieht Feriengefühl zu Hause ein – im ganzen Jahr

(fair-NEWS)

Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im Mai 2017 – Ein lässiger Gartenlounger wie Modell Parga von massivum zaubert das entspannte Ambiente angesagter Strandclubs komfortabel auf die eigene Terrasse oder in den Wintergarten. Und selbst, wenn der Sommer hierzulande eher launisch ausfällt oder kein Garten vorhanden ist, lässt sich relaxtes Sonnenfeeling einfach nach Hause holen – und das ganze Jahr genießen. Auf seinen Inspirationsseiten liefert Möbelanbieter massivum vielfältige Anregungen, wie sich ohne viel Aufwand ein gemütliches Zuhause schaffen lässt, das den Charme beliebter Urlaubsziele nachhaltig einfängt. Ein Interieur im Stil südlicher Länder lässt sich individuell aus Möbelserien wie Coral und Torino zusammenstellen. Besonders unkonventionell wird die Einrichtung mit Unikaten aus recycelten Hölzern: Die Möbelserien Cruzar, Avadi oder Holika bieten hier reichlich Auswahl für jeden Wohnbereich.Um Sommerfreuden stilecht zu genießen, ist keine weite Reise notwendig: Der großzügige Lounger Parga besteht aus einem wetterfesten und UV-beständigen Polyrattan-Geflecht, das Sonnendach und die weichen Kissen sind mit wasserabweisendem Stoff bezogen. So lädt die gemütliche Ruheinsel zu erholsamen Stunden im Garten ein und macht in der kühleren Jahreszeit im Wintergarten eine gemütliche Figur.Aber auch wer keinen Outdoor-Bereich sein eigen nennt, muss nicht auf ein ganzjähriges Urlaubsgefühl verzichten. Möbel aus recycelten Hölzern verwandeln den Innenbereich in eine lässige Wohlfühlzone. So bringt die Serie Cruzar, die eine breite Palette an Tischen, Stühlen und Aufbewahrungsmöbeln umfasst, den Charme exotischer Länder direkt in heimische Ess- und Wohnzimmer. Einheitslook von der Stange ist hier nicht angesagt: Alle Möbel sind handgearbeitet aus recycelten Hölzern wie Palisander, Mango, Akazie und Teak. Gewollte Gebrauchsspuren und die unregelmäßige Farbgebung unterstreichen den außergewöhnlichen Vintagestil der Unikate - wie auch bei Möbelserie Holika. Mit dem Bar-Set, einer stylishen Kombination aus Bar und hohen Stühlen, lässt sich das Flair karibischer Cocktailpartys ganz leicht ins heimische Wohnzimmer holen.Ob im Wohn-, Ess- oder Schlafzimmer: Auch mit Möbeln der Serie Avadi erhalten Wohnindividualisten echte Einzelstücke, die in sorgfältiger Handarbeit entstehen. So lädt das bequeme Bett aus recyceltem Teakholz zu süßen Träumen von fernen Reisezielen ein. Mit Kommoden, Schränken und Truhen steht zudem eine große Auswahl an praktischen Ordnungshütern bereit.Willkommen in der Südsee! Oder doch eher auf einer griechischen Insel? In jedem Fall bringt die Serie Coral aus massivem Mangoholz mit ihrer Reliefstruktur und dem verwaschenen weiß-blauen Anstrich eine frische Meeresbrise in Eingangsbereich und Esszimmer.Klar mediterran zeigt sich Badmöbelserie Torino aus massivem Palisanderholz, das zum besseren Schutz lackiert und mit einem Teakfinish versehen wurde. Die wasserabweisende, unempfindliche Oberfläche im warmen Holzton bringt den maritimen Charme Südeuropas ins Bad.Mit besonderen Möbeln lässt sich so auch Zuhause ganzjährig ein entspanntes Urlaubsfeeling erzeugen. Stimmige Accessoires, die leicht variiert werden können, unterstreichen den jeweiligen Lieblingslook. Auch hier bietet massivum eine reichhaltige Auswahl.Unter folgenden Links sind weitere Informationen zu den genannten Möbelserien abrufbar:Parga: https://www.massivum.de/gartenlounger-parga-10024111.htmlCruzar: https://www.massivum.de/moebelserien/cruzarHolika: https://www.massivum.de/moebelserien/holikaAvadi: https://www.massivum.de/moebelserien/avadiCorall: https://www.massivum.de/moebelserien/coralTorino: https://www.massivum.de/moebelserien/torino



Bildinformation: massivum_Ambiente_Praga