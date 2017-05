Regensburg: MARKTWERT Agentur für Marketing und Vertrieb

(fair-NEWS)

Das bei Regensburg gelegene Unternehmen <a href="http://marktwert.marketing/">MARKTWERT Marketing</a> berät seit fast zwei Jahrzehnten kleinere und mittelständische Unternehmen erfolgreich in allen Fragen des Marketings. Die planvolle, konzeptionelle Arbeit und Mandantenberatung steht bei MARKTWERT im Vordergrund. Wir liefern gerne punktuelle Lösungen, also schnelle Einzelmaßnahmen, aber viel besser ist natürlich nach einer gründlichen Analyse die Entwicklung erfolgreicher neuer Maßnahmen die in einem Gesamtplan eingebunden sind, so der Inhaber Matthias Fischer.Gerade in den letzten Jahren haben sich viele Marketingthemen mit enormer Geschwindigkeit entwickelt, so zum Beispiel die mobilen Homepage-Lösungen, die dem Interessanten auch von unterwegs einen schnellen und guten Überblick geben. Die Entwicklung einer solchen mobilen Website ist nun heute fast nichts mehr Besonderes, aber sie ist eben auch nur die Basis für weitergehende Maßnahmen, die heute online eine Rolle spielen. Auch eine zielführende Suchmaschinenoptimierung gehört zu den Vertriebsaufgaben im Internetmarketing. Unternehmen ohne eigene Marketingabteilung stehen hier vor großen Herausforderungen, erklärt Matthias Fischer, ob vom Marketingwissen oder einfach nur vom Zeitvolumen für die jeweilige Umsetzung einer Maßnahme. In Gesprächen stelle ich oft fest, dass die Vernetzung in sozialen Netzwerken als weitere Maßnahmen um die Homepage deshalb scheitert, weil die Zeit hierfür fehlt. Wenn eine innerbetriebliche Lösung für News, Blog, Facebook, Instagram und Co. nicht möglich ist, übernehmen wir diese Dienstleistung in ständiger Abstimmung mit der Unternehmensleitung, so der Marketingberater Fischer aus Neutraubling.MARKTWERT ist die ideale Synergie zwischen Unternehmensberatung und Werbeagentur. Insbesondere Unternehmen ohne eine eigene Marketingabteilung erhalten mit einer externen Lösung durch MARKTWERT eine leistungsfähige Alternative. Im Vordergrund stehen die Entlastung des Unternehmens und damit die Möglichkeit für Unternehmer und Mitarbeiter, sich auf die wichtige Tagesarbeit zu konzentrieren. Das monatliche Kreativmeeting mit MARKTWERT, dient der Bewertung und Umsetzung laufender Marketingleistungen. <a href="http://marktwert.marketing/">MARKTWERT</a> koordiniert alles Weitere!Fazit: Wer mehr zum Turbo für Marketing, Werbung und Vertrieb erfahren will, sollte ein kostenloses Informationsgespräch nutzen.



Bildinformation: MARKTWERT Turbo für Werbung und Vertrieb