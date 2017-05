KPS auf Rang 5 der führenden Beratungsunternehmen bestätigt

(fair-NEWS)

Mit Rang 5 bestätigt die aktuelle Lünendonk-Liste KPS unter den Top 10 Management-Beratungsunternehmen in Deutschland. Die führende Beratung für den Handel konnte den Umsatz mit 144,9 Mio. Euro um fast 18 Prozent steigern und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt von 11 Prozent.Deutlich über dem Trend liegt KPS auch beim Mitarbeiterwachstum und kann damit auch ein deutliches Signal als attraktiver Arbeitgeber setzen. Mit rund 18 Prozent ist KPS mehr als doppelt so stark gewachsen wie die Gesamtheit der Top 10 Beratungen mit einem Schnitt von rund 7 Prozent.Michael Tsifidaris, Aufsichtsratsvorsitzender von KPS, sieht in dem Ranking die Unternehmensstrategie bestätigt: "Die digitale Transformation stellt neue Anforderungen an Unternehmen von der Datenanalyse bis hin zum Design. KPS hat hier frühzeitig die Weichen gestellt und verfügt über Berater, die innovative Omnichannel-Modelle effektiv und in kürzester Zeit erfolgreich umzusetzen in der Lage sind."Jährlich listet Lünendonk die zehn umsatzstärksten deutschen Beratungen. Voraussetzung für eine Listung ist, dass die Unternehmen ihre Gründungshistorie und Kapitalmehrheit in Deutschland haben. Mit einer Summe von rund 1,7 Mrd. Euro Umsatz im In- und Ausland und etwa 7.250 Mitarbeitern blicken die zehn führenden deutschen Managementberatungen insgesamt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Gründe für diesen Erfolg sind laut Lünendonk die gute Wirtschaftslage und zunehmende Herausforderungen, denen sich Unternehmen im Zusammenhang mit der digitalen Transformation zu stellen haben.Für das laufende Jahr 2017 prognostizieren die Top 10 der führenden Managementberatungs-Unternehmen in Deutschland erneut ein Umsatzwachstum von 10,9 Prozent."Das von den Managementberatungen prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9 Prozent für 2016 konnte laut der aktuellen Befragung erneut übertroffen werden. Auch KPS ist mit rund 18 Prozent neben weiteren Beratungen besonders überdurchschnittlich gewachsen", erläutert Jonas Lünendonk, Geschäftsführender Gesellschafter der Lünendonk GmbH; die aktuelle Bewertung der KPS.Über die Lünendonk GmbHDie Lünendonk GmbH, Gesellschaft für Information und Kommunikation (Mindelheim), untersucht und berät europaweit Unternehmen aus der Informationstechnik-, Beratungs- und Dienstleistungs-Branche. Mit dem Konzept Kompetenz3 bietet Lünendonk unabhängige Marktforschung, Marktanalyse und Marktberatung aus einer Hand. Der Geschäftsbereich Marktanalysen betreut die seit 1983 als Marktbarometer geltenden "Lünendonk®-Listen und -Studien" sowie das gesamte Marktbeobachtungsprogramm.



Bildinformation: KPS auf Rang 5 der führenden Beratungsunternehmen bestätigt