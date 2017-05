Starkes Produkt und tiefe Insights von Searchmetrics überzeugen neuen Partner iProspect

(fair-NEWS)

Berlin, 31. Mai 2017 – Searchmetrics heißt iProspect als ersten österreichischen Sapphire-Partner willkommen. Die Agentur aus Wien, ist sowohl vom Produkt, den Insights als auch dem umfassenden Support, den der führende Enterprise Plattform-Anbieter für Search und Content Performance bietet, überzeugt. Nun gilt es, gemeinsam auf die im Searchmetrics Partnerprogramm festgelegten Ziele hinzuarbeiten:- Fortlaufende Optimierung der Agentur-Services durch bestmögliche Qualifizierung und Zertifizierung unter exklusiven Konditionen in der Searchmetrics Academy- Austausch mit Experten über Best-Practice-Methoden im Partnernetzwerk- Ausbau existierender Kundenbeziehungen und Neukundengewinnung über gemeinsame Marketing-AktivitäteniProspect bietet über 20 Jahre Erfahrung im digitalen Marketing und die Kernkompetenz liegt in den Bereichen Suchmaschinenmarketing (SEO & SEA), Datenanalyse und Datenvisualisierung. Die Agentur arbeitet mit der Searchmetrics Suite, die als leistungsstarke Plattform aufschlussreiche Analysen sowie gezielte Empfehlungen bietet, um Sichtbarkeit, Traffic und Umsätze von Websites nachhaltig zu steigern. Beides bildet für iProspect eine hervorragende Arbeitsgrundlage und der Schritt eine Partnerschaft mit Searchmetrics einzugehen, lag daher nahe. „Seit wir Searchmetrics Partner sind, konnten wir bereits diverse kleine und große Kundenaufträge gewinnen und wir sind sicher, dass sich das so weiterentwickeln wird,“ Sebastian Rosinus, Managing Director, iProspect Austria.Durch die Absolvierung verschiedener Zertifizierungen verfügt der neue Agenturpartner iProspect nun über grundlegende Fähigkeiten in der Arbeit mit den Funktionen der Searchmetrics Suite, weiterführende Kenntnisse in der strategischen Betreuung von Kunden im Projektbereich der Software sowie Pitching Skills, um mit Hilfe von Searchmetrics fundierter auf potenzielle Kunden zuzugehen.iProspect setzt die Searchmetrics Suite in den verschiedensten Bereichen ein – je nach Bedarf ihrer Kunden. Besonders oft kommen jedoch die Funktionen Content Optimization, Keyword Research oder Überprüfung der Rankings zum Einsatz. Für die Agentur ist zudem die URL-basierte Keyword-Auswertung innerhalb der Content Performance sehr hilfreich, mit welcher eine äußerst zielgenaue Optimierung ermöglicht wird. „Unsere Kunden haben unterschiedliche Optimierungs-Fokusse – doch Searchmetrics stellt uns für all diese verschiedenen Anforderungen die Insights zur Verfügung und bietet uns Anhaltspunkte für neue Optimierungspotenziale,“ sagt Julian Herdlicka, Head of Data and Platforms bei iProspect Austria.„Daten und Analysen bilden sowohl bei iProspect als auch bei uns die Grundlage unserer Arbeit – das ist eine perfekte Ausgangsbasis für eine für uns beide gewinnbringende Partnerschaft,“ schließt Dagny Koch, VP Partner Development bei Searchmetrics ab.Weitere Informationen zum Searchmetrics Partnerprogramm:



Bildinformation: Searchmetrics GmbH