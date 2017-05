(fair-NEWS)

Ob für das Fitnessstudio oder betriebliche Zwecke: RFID Schlüsselanhänger sind eine vielfältige und individuelle Alternative zu Smartcards oder Armbändern, die an jeden Schlüsselbund passen. Diese sind zudem in den gängigsten Frequenzen (MIFARE®, HITAG®) sowie für UHF auf Anfrage erhältlich.Je nach Wunsch und Anwendungsbereich bietet iDTRONIC unterschiedliche Modelle; während sich für betriebliche Zwecke eher das stilsichere Modell CLASSY empfiehlt, ist der wasserdichte und robuste Schlüsselanhänger SAIL ideal für den Badebetrieb. Schlicht, universal einsetzbar und in vielen Farben erhältlich sind die Modelle BASIC und ECO. Ein weiterer Blickfang ist der Anhänger EVO. Diesem Modell aus PVC wird dank Epoxid Harz Beschichtung Glanz verliehen. Außerdem kann seine Form individuell und optional auf jeden Kunden angepasst werden. Jegliche Anhänger können mittels lasergravierter Seriennummer oder Logodruck einzigartig gestaltet werden. Für das Modell SOFT mit einer Oberfläche aus Leder ist sogar eine Heißprägung des Logos möglich.Die praktischen RFID Schlüsselanhänger sind in vielerlei Farben und Formen erhältlich. Durch die präzise Verarbeitung und das robuste Gehäuse wird optimaler Schutz gegen Schmutz und äußere Belastungen gewährleistet. Für extrem raue Umgebungen ist beispielsweise der stabile Keyfob EPOXY geeignet.iDTRONICs Keyfobs lassen sich bestens für Zeiterfassung, Zutrittskontrolle, Identifikation oder für bargeldloses Bezahlen einsetzen. Mit den gängigsten Frequenzen (MIFARE®, HITAG®) sind die Chips von den meisten Lesegeräten problemlos erkennbar. Auf Anfrage sind viele Modelle auch für UHF erhältlich.Individualisierte Schlüsselanhänger von iDTRONIC sind praktisch, robust und vielfältig einsetzbar. Sie lassen sich an jeden normalen Schlüsselring anbringen und bleiben somit immer bei ihrem Besitzer.



Bildinformation: Schlüsselanhänger mit RFID-Technologie